科技廠海外設園區 吳東亮︰政府規劃藍圖、金融業力挺

台新新光金控董事長吳東亮今表示，政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，也能讓金融業提早準備（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕電電公會規劃率領供應鏈廠商赴海外設置科學園區，台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮今表示，國際佈局是大趨勢，如果政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，台灣的金融業也能提早準備。

吳東亮今在工商協進會理監事聯席會上表示，高科技產業在川普政府重振美國製造業的要求下，台積電及鴻海等企業都已經擴大對美投資，供應鏈也開始跟進，企業對國際布局，已經是大趨勢。

吳東亮指出，企業國際佈局，必需要有金融業做後盾，過去曾多次向政府建議，台灣金融業的規模要擴大，才能成為台商全球布局上強而有力的後盾。

吳東亮續說，台新金控與新光金控的合併，正好趕上目前的需求。金融業的發展是跟著產業走，幾家國內銀行，包含台新銀行，已經跟著台積電到日本福岡設立支行，另外像菲律賓、美國也都在積極規劃中。如果政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，台灣的金融業也能提早準備。

