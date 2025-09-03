晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

科技廠海外設園區 吳東亮︰政府規劃藍圖、金融業力挺

2025/09/03 17:18

台新新光金控董事長吳東亮今表示，政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，也能讓金融業提早準備（記者廖家寧攝）台新新光金控董事長吳東亮今表示，政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，也能讓金融業提早準備（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕電電公會規劃率領供應鏈廠商赴海外設置科學園區，台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮今表示，國際佈局是大趨勢，如果政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，台灣的金融業也能提早準備。

吳東亮今在工商協進會理監事聯席會上表示，高科技產業在川普政府重振美國製造業的要求下，台積電及鴻海等企業都已經擴大對美投資，供應鏈也開始跟進，企業對國際布局，已經是大趨勢。

吳東亮指出，企業國際佈局，必需要有金融業做後盾，過去曾多次向政府建議，台灣金融業的規模要擴大，才能成為台商全球布局上強而有力的後盾。

吳東亮續說，台新金控與新光金控的合併，正好趕上目前的需求。金融業的發展是跟著產業走，幾家國內銀行，包含台新銀行，已經跟著台積電到日本福岡設立支行，另外像菲律賓、美國也都在積極規劃中。如果政府可以提供更完整的產業國際佈局的方向和藍圖，台灣的金融業也能提早準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財