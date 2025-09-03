SK海力士每位員工爽拿220萬元獎金 震撼韓國產業

SK海力士達成的勞動協議包括一筆巨額獎金，預計平均每位員工將獲得高達1億韓元（台幣220萬元）的獎金。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，SK海力士達成的勞動協議包括一筆巨額獎金，預計平均每位員工將獲得高達1億韓元（台幣220萬元）的獎金。該協議在韓國晶片製造業及其他領域引起了震動，引發工人和工會的強烈情緒反應。

消息發布後，SK海力士在Blind（一個認證員工匿名線上平台）上的論壇上，開玩笑地「宣誓效忠」，以及「願意奉獻公司」的貼文數量激增。

許多人都表達了興奮和滿意，一位新員工詢問他們的利潤分享獎勵金額是多少，而另一位新員工則表示，他們只是透過表達羨慕的朋友才知道有這筆獲利。

SK海力士管理層與工會達成的最新協議的核心，是將公司營業利潤的10%分配給員工，作為利潤分享計劃，取消先前將獎金限制為員工基本工資的1000%的上限。

韓國各大公司工會週二發表聲明，呼籲改革激勵制度。三星集團五家附屬公司的工會表示，該集團需要徹底改革現有的基於經濟附加價值的體系，並提到了SK海力士最近的談判。

三星工會稱，公司現行製度使得員工應該獲得多少獎勵並不明確。

