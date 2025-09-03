晴時多雲

利空發布前先賣股 聯亞生技主管需賠投資人3960萬

2025/09/03 17:10

利空發布前先賣股，新竹地院判聯亞生技主管需賠投資人3960萬。（記者蔡彰盛攝）利空發布前先賣股，新竹地院判聯亞生技主管需賠投資人3960萬。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕研發新冠疫苗的聯亞生技四年前因無法通過緊急使用授權，在專家審查會議隔天消息尚未公布前，執行副總彭文君與醫學事務部經理黃俊樺、行政管理處長傅琳芳及其父出脫手中持有的子公司聯亞藥股票超過10萬股，案經證券投資人及期貨交易人保護中心提起附帶民事訴訟，新竹地院判4名被告需連帶賠償投資人3960萬元。

檢方調查，聯亞生技於2021年6月向衛福部食藥署申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權，食藥署同年8月15日召開專家審查會議，醫藥品查驗中心公布其平均效價未達標準，專家投票決議不同意聯亞生技疫苗通過EUA審查。

彭文君、黃俊樺於參加專家會議後，明知消息公布後對聯亞藥股價必然會產生極重大影響，且依規定該消息未公開前，不得自行賣出所持有之聯亞藥股票，但黃俊樺竟在隔天開盤前，以網路下單方式掛單賣出持股3千股，以規避13萬2千元損失；彭文君也陸續賣出6萬3千股，以規避287萬餘元損失。

傅琳芳因與彭文君關係密切，當獲悉此事後，隨即陸續賣出2萬2千多股，以規避利空消息導致之損失103萬餘元。傅女並將此消息告訴父親出脫手中持股共1萬7千股，以規避74萬8千元損失。

後來，衛福部在例行防疫記者會中公布聯亞疫苗EUA審查未通過，而聯亞藥當天股價自202元直接砍半腰斬至100元（興櫃股票無漲跌幅限制）。

證券投資人及期貨交易人保護中心指出，本件重大消息為「聯亞藥公司生產之UB-612疫苗未達EUA成功條件」，係屬利空消息。被告於消息未公開前「賣出」聯亞藥公司股票，則於其從事內線交易期日「買入」聯亞藥公司股票之投資人，均得依法向其等求償。

其損害金額之計算，係以各該授權投資人買入聯亞藥公司股票價格，與110年8月16日下午5時12分公開後10個營業日，即110年8月17日至110年8月30日之成交平均價「123.167元」之差額，乘上各授權投資人買入聯亞藥公司股票股數，即為被告應賠償之金額。總計為3988萬餘元。最終法官計算認定金額則為3960萬元。

刑事部分，高等法院6月依證交易法內線交易罪重判彭文君4年10月徒刑，傅琳芳3年9月、傅父傅金城3年4月及黃俊樺1年6月及緩刑4年、支付公庫50萬元，均沒收犯罪所得。全案均可上訴。

