三大指標肯定 由田獲2025外資精選中堅潛力獎

由田總經理張文杰。（由田提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為彰顯台灣企業在外資觀點下的價值，同時推動國際企業與投資人之間互動交流，台灣董事學會與企業研究發展中心聯合舉辦「2025外資精選台灣百強 Taiwan FINI 100」，評選標準涵蓋市場面、基本面、永續面三大指標。半導體自動光學檢測設備商由田新技（3455）憑藉三十餘年的機器視覺技術專業，從2194家台灣上市櫃及興櫃企業中脫穎而出，榮獲「中堅潛力獎」。此獎項不僅突顯由田近年在市值穩步成長，營收及獲利表現也持續亮眼，加上具競爭力的殖利率，顯見其於資本市場之活躍度攀升及深獲肯定之長期投資價值潛力。

由田表示，公司為台灣首家以AOI上市櫃的公司，長年專注於自主研發各式光學檢測與量測設備，以高階載板外觀檢測起家，拓展至平面顯示器各段製程檢測，穩居全球領先地位。近年秉持多角化發展策略，自2018年起跨足半導體檢測領域，同時導入AI深度學習技術，全面提升檢測精度與效率。不僅完成多項獨家專利技術開發，更成功奠定半導體檢測的核心競爭力，成為先進半導體產業鏈中各大OSAT廠的穩定合作夥伴。

請繼續往下閱讀...

由田半導體產品線可完整對應晶圓級、面板級，以及封裝後的單顆檢測，隨著不斷廣化檢測站點及強攻高階封裝領域，半導體業務呈多點開花，新品開發屢獲突破。除黃光段RDL檢測設備已成功打入黃光製程應用，打破國外大廠壟斷局面外，公司亦持續布局東南亞市場，自動巨觀及微觀檢測設備已取得重大進展。此外，由田更成為台廠首家取得面板級封裝（FOPLP）檢測設備訂單的廠商，為進一步廣化產品線，公司近期開發客製化In-situ模組，可搭配既有AOI設備，提升檢出效能。由田預期今年半導體營收占比可望達到近五成，並陸續斬獲多項新品及新客戶訂單。

面對產業波動，由田指出，公司穩健應對，成為業界唯一完成多元成長策略佈局的廠商，並逐步轉型為主營半導體檢測之設備商，展現強勁國際競爭力，未來持續優化公司體質，強化永續發展，維持在全球競爭者中保持韌性。由田將參加9月10至9月12日登場的半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2025國際半導體展」，公司將展示CoWoS、InFO、FOPLP等先進製程檢測技術，期待與全球專家及客戶進行交流，共創半導體檢測新契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法