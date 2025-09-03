美撤銷台積電對中晶片供應豁免權 中華信評：中長期正面看待

台積電近期接獲美國通知，表示將終止台積電南京工廠的「驗證最終用戶」（VEU）資格。（彭博資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電近期接獲美國通知，表示將終止台積電南京工廠的「驗證最終用戶」（VEU）資格。對此，標普全球評級子公司中華評表示，台積電南京廠的產能和營收在台積電中占比小，甚至由於三星、SK海力士等競爭對手在中國的產能較大，美國的這項限制，中長期來說對台積電反而有正面解讀。

中華信評副首席分析師郭彥煒表示，一旦撤銷VEU資格，台積電南京廠從原本可以直接豁免變成要逐批申請，勢必影響台積電在中國的營運效率。但她指出，南京廠在整個台積電中的營收占比極低，根據台積電公開資料，南京廠去年每月產能約2萬片到2萬5000片，在台積電整體全年產能1700萬片中占比低，且是成熟製程，對台積電影響相對小。

另外，郭彥煒說明，美國政策希望不只台積電，包括三星、SK海力士等業者還是能維持既有產能運作，但要擴廠就會有一些限制。這部分，短期對台積電南京廠的營運有些影響，但應能維持產能運作。

郭彥煒分析，就中長期來看，台積電南京廠在台積電的產能占比低，而三星、SK海力士等業者在中國的記憶體產能是比較大的。三星是台積電在晶圓代工的主要競爭對手，就整體財務資源和其他事業營運，以在晶圓代工持續投注的資源來看，對台積電中長期來說不是壞事。因為三星在記憶體這塊本已面臨嚴重挑戰，包括DRAM和HBM部分都是，因此如果三星中國廠受到營運上的鉗制，中長期對台積電反而有正面解讀。

對於半導體關稅，她進一步提到，之前新聞報導，台積電在美有投資可豁免，但這部分沒有白紙黑字明定，所以還要持續觀察，看有無投資規模上的限制或定義，像是晶圓代工是從何地製造，或是把下游封裝測試地點都考慮進去等，都是持續要觀察的部分。

但郭彥煒指出，對台積電來說，即便最壞情況成真，有較高的晶片關稅實施，因為台積電在先進製程的晶片基本上沒有替代方案，所以相對來說有非常高的成本轉嫁能力，最終影響比較大的會是終端需求，就看到底有多少會被轉嫁到終端客戶，並進一步影響整體市場上的需求。所以她認為，對台積電來說，半導體關稅對它的獲利能力影響應該是間接。

