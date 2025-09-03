晴時多雲

全球公債不妙！德銀警告債券拋售 不是突發事件

2025/09/03 17:04

全球公債不妙，德銀警告近期債券拋售，不是突發事件，預計未來幾個月，債券殖利率將保持高位。（彭博）全球公債不妙，德銀警告近期債券拋售，不是突發事件，預計未來幾個月，債券殖利率將保持高位。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球債面臨拋售壓力下，不僅英國30年公債殖利率飆至1998年來最高水位，美債也達近5%水平，而德銀執行長塞溫 （Christian Sewing）示警，此次債券拋售絕對不是突發事件，預計未來幾個月，債券殖利率將保持高位，因為世界各國政府都在努力實施改革和財政紀律。

彭博報導，Sewing在Handelsblatt組織的1次會議上說，我認為這不僅僅是1次突發事件， 債券拋售基本上部分反映了政治不確定性、缺乏改革、債務上升。

由於通膨、債務銷售和財政紀律的緊張情緒，削弱了人們對這些以前是世界上最安全資產的情緒，全球債券一直面臨拋售壓力。在英國，30年期國債殖利率週二躍升至1998年以來的最高水平，而美債殖利率正在接近備受關注的5%水平。

自從總理貝魯（Francois Bayrou）召開信任投票以打破預算削減計劃的僵局以來，法國已經陷入了1場嚴重的政治危機。

Sewing表示，雖然公債殖利率可能會保持高位，但他預計拋售不會從現在開始惡化或引發更廣泛的市場混亂。他補充說，關於央行獨立性的所有討論，也無法讓資本市場平靜下來。

