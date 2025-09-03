晴時多雲

中國京東788億併購同業Ceconomy 德政府展開國安調查

2025/09/03 16:55

德國政府正在調查中國電商巨擘京東併購德國墊子零售集團Ceconomy的交易，是否對國家安全構成風險。（路透資料照）德國政府正在調查中國電商巨擘京東併購德國墊子零售集團Ceconomy的交易，是否對國家安全構成風險。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《法新社》報導，消息人士透露，德國政府正在調查中國電商巨擘京東併購德國墊子零售集團Ceconomy的交易，是否對國家安全構成風險。

這是中國企業企圖投資歐洲最大經濟體德國，卻遭官方審查的最新一起案例。近年來，中國企業發起的多筆交易都被柏林當局以國家安全為由縮減規模或直接擋下。

京東今年7月宣布，已與Ceconomy簽署併購協議，後者是德國2家大型零售商MediaMarkt與Saturn的母公司，這項交易的估值達22億歐元（新台幣787.8億元）。這項協議尚未定案，但Ceconomy的管理高層已建議股東接受併購案。

在德國左派黨（Die Linke）國會議員布雷默（Anne-Mieke Bremer）提出質詢，質疑這筆交易的潛在風險後，德國經濟部證實，已對這筆交易展開正式審查，目前仍處於初期階段。

德國經濟部在答詢時表示，審查將評估這項擬議中的交易案，是否將影響德國或其他歐盟國家的公共秩序或安全。

MediaMarkt與Saturn擁有上千家電子零售門市，且許多門市分布在德國，也遍及其他歐洲國家，並經營網路銷售平台。

布雷默表示，這筆併購案不僅關乎企業的資產負債表，同時涉及數位主權、供應安全和民主監督。

近年來，中國在德國的投資屢踢鐵板。2022年中國國有航運業者中國遠洋海運（COSCO）曾試圖收購漢堡港股權，但因國家安全問題引發激烈爭議，最終僅被允許購買比原計畫更少的股權。

同樣在2022年，2家德國半導體製造商出售給中國投資人的交易，則完全被德國政府擋下，分別是涉及中國賽微電子子公司瑞典Silex 收購德國Elmos部分業務，以及另一家被阻止投資的德國半導體公司ERS Electronic。

