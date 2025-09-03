ETF除息潮來了！保德信市值動能50首次季配息0.1904元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕不少股票型ETF9月陸續除息，而今年3月中旬掛牌的ETF新兵保德信市值動能50（009803），今日宣佈首次季配息0.1904元，預計於9月16日除息，現金發放日將在10月9日。

目前已超過10檔股票型ETF宣布除息，其中，首次參與配息的包括保德信市值動能50、富邦旗艦50兩檔台股ETF新兵，另還有投資人熟悉的群益台灣精選高息、大華優利高填息30等，以保德信市值動能50與富邦旗艦50兩檔ETF比較，前者首次季配息0.1904元、配息率約1.71%，後者季配息0.106元、配息率1.03%。

保德信投信指出，配息率一向是投資人關注的焦點，但其實更應該將焦點放在ETF的投資標的是否具有成長潛力、能否長線不間斷投資，才不會出現賺了息、卻忽略股價走勢；此外，ETF的成分股篩選也是值得深入檢視的一環，若能透過良好的篩選條件，納入優質標的，除有助於ETF整體表現，對於配息也將成為正向幫助。

