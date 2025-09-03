金價再創高、黃金ETF同飆 今年來規模翻倍

今（3）日早盤12月黃金期貨價格每盎司突破3600美元再創歷史新高，黃金ETF同飆，今年以來規模翻倍。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國就業市場疲弱，市場樂觀期待9月降息，再加上地緣政治風險以及對聯準會獨立性的擔憂，持續驅動金價表現。今（3）日早盤12月黃金期貨價格每盎司突破3600美元再創歷史新高，而國內唯一投資黃金的ETF期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）同場飆漲1.02%、2.07%，統計今年以來規模分別大增248%、124%。

法人分析，近期市場雜訊不斷，包括近期聯準會理事庫克（Lisa Cook）遭川普免職，引發市場對聯準會獨立性的質疑，再加上美國法院宣布關稅違憲，加上股市轉趨高檔震盪，且俄烏停戰遙遙無期，市場資金流入黃金進行避險。

黃金投資熱度直線上升，全球最大黃金ETF GLD今年以來受買盤推動，持有黃金較2024年年底大增117噸；各國央行也同步積極增加黃金持倉，根據彭博8月底統計資料，外國央行持有黃金儲備自1996年以來首次超越美國國債，顯見黃金需求強勁。

統計今年以來期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）分別上漲28.75%、61.93%，規模分別大增248%、124%，外資機構持續看好金價表現，包括高盛、瑞銀預測金價每盎斯上看4000美元，距離目前3531元還有近14%上漲空間。

法人建議，黃金長期由溫和通膨推升價格，若遭遇市場不確定性增加、實質利率下滑情境，更將助長價格表現，目前股市漲多、潛在通膨壓力影響債市評價，加上鮑威爾於全球央行年會明確釋出鴿派立場，黃金有機會成為現階段一枝獨秀資產，白銀也有機會獲帶動跟漲，可積極透過黃金、白銀ETF操作參與。

