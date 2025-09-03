晴時多雲

緯創：第3季AI伺服器加速出貨 第4季可望更好

2025/09/03 16:19

緯創認為，第三季AI出貨加速，第四季可望延續走強。（記者方韋傑攝）緯創認為，第三季AI出貨加速，第四季可望延續走強。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今日於法人舉辦的投資論壇指出，自從公司在2023年切入人工智慧（AI）關鍵客戶供應鏈之後，產品結構快速翻轉，資料中心動能明顯放大，形成新一輪成長曲線。公司將以「元件到系統、再到網通與售後」的端到端能力，強化在雲端服務供應商（CSP）與原始設備製造（OEM）兩端的市占率，第三季AI伺服器加速出貨，第四季的表現可望更上一層樓。

管理層表示，目前個人電腦（PC）業務量體仍穩，但資料中心相較之下的成長速度更快，因此產品占比自然下修，PC自2023年的約48%降至今年上半年的約26%，伺服器與儲存（Server/Storage）已接近7成。公司強調，結構變化反映AI伺服器與儲存需求的躍升，而非傳統業務萎縮。

在AI硬體端，緯創同時承接輝達（NVIDIA）、超微（AMD）加速卡代工與整機系統相關業務，同時布局交換器與資安設備，以及邊緣、工業電腦等產品，更串接售後維修、備品管理與整新，形成從資料中心到邊緣、再到產品全生命周期服務的完整鏈條。管理層自評，這種「雙線客群」加上「端到端供應」的商模，在台灣供應商中屬於少數。

緯創現以台灣新竹、高雄承接AI相關產品，越南負責一般伺服器，馬來西亞（吉隆坡）鎖定工業產品，捷克、墨西哥布局伺服器整機，提升交期與關稅彈性。美國新據點部分，今年4至5月兩個廠房已完成交易與資格流程，首座工廠先行導入客戶，第二座視美國232條款關稅走向再定規模。公司強調，海外成本除了來自於雇用人工，關鍵更供應鏈成熟度與學習曲線，因此後續會爭取在地化的採購與保稅規劃。

緯創認為，第三季AI出貨加速，第四季可望延續走強；筆電（NB）第三季需求尚穩。至於第二季毛利受匯率與存貨影響，則屬於一次性因素；AI系統多為客戶供料與代工組裝，帳面毛利率較低，但隨規模擴大與製程效率提升，有助整體獲利品質。網通交換器兩個規模案已推進多年，預期明年初可開始帶來實質營收。

