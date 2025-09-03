晴時多雲

英特爾研發支出超越台積電卻淪陪跑者 外媒揭原因

2025/09/03 17:12

英特爾（Intel）在2024年投入最多研發資金高達165.5億美元，超過台積電研發費用。（彭博資料照，本報合成）英特爾（Intel）在2024年投入最多研發資金高達165.5億美元，超過台積電研發費用。（彭博資料照，本報合成）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）在熱門晶片製造商中投入最多研發資金，高達165.5億美元，超越台積電與三星，不過「藍色團隊」（Team Blue）仍未能推出具備競爭力的解決方案，難交出具競爭力的製程。

報導指出，研發支出高的原因之一，在於英特爾「同時投入晶片設計與製造」兩大領域，然而，18A製程存在良率不穩、產能不足的問題，更重要的是，英特爾被視為美國半導體產業的戰略資產，因此公司仍必須得持續投入研發，也因此導致多季虧損。

科技媒體《Wccftech》引述南韓《中央日報》（JoongAngDaily）報導，根據市場追蹤機構TechInsights的報告，在英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）主導下的晶圓代工部門雖已投資「數百億美元」在晶片製程上，仍落後於競爭對手。

然而，英特爾在研發上的支出卻是業界最高，達到165.5億美元，超越三星與台積電。原因之一在於英特爾「同時投入晶片設計與製造」兩大領域，雖然研發費用比去年略有成長，但相較三星的增幅仍顯得溫和。

英特爾巨額的研發投入，主要來自對18A製程突破的追求，然而，市場傳出該製程存在良率不穩、產能不足的問題。更重要的是，英特爾被視為美國半導體產業的戰略資產，因此公司必須持續投入研發，以確保能交出具競爭力的成果。但在財務面上，英特爾的大筆支出並未達到市場預期，其晶圓代工部門已連續多季出現營運虧損。

報導指出，除了英特爾之外，三星去年的研發支出也大幅攀升至95億美元，年增幅高達71%。這筆投資主要與其在高階製程（如2奈米）競爭有關，包括導入環繞閘極（GAA）等技術，不過與英特爾相似，三星迄今仍未能交出令人滿意的成果。

就研發支出排名而言，英特爾居冠，其次是輝達（NVIDIA），去年投入達125億美元；台積電則排在第七，投入金額為63.6億美元。

