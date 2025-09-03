全球居住成本「最便宜」是越南 「最不實惠」在北美

生活成本上漲和全球經濟不確定性給許多人帶來經濟壓力，一些外籍人士發現移居海外可以更省錢。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕生活成本上漲和全球經濟不確定性持續給許多人帶來經濟壓力，一些外籍人士發現移居海外可以更省錢。根據外籍人士線上平台和全球社區InterNations的2025年外籍人士研究，越南連續第5年 成為全球對外籍人士移居「最便宜」的國家，在個人財務方面在46個目的地中排名第一。生活成本最高的國家榜首是挪威，而加拿大被列「最不實惠」的國家。

該研究自2014年起每年進行一次，收集來自172個國家、居住在世界各個國家和地區的1萬多名外籍人士的意見。個人財務指數的調查參與者被要求對他們的財務狀況、整體生活成本的滿意度進行評分，以及他們的可支配家庭收入是否足以在居住國過上舒適的生活。

根據InterNations的調查，以下是2025年對外籍人士最實惠的10個居住目的地：

1. 越南（最便宜）

2. 哥倫比亞

3. 巴拿馬

4. 中國

5. 泰國

6. 印尼

7. 菲律賓

8. 墨西哥

9. 馬來西亞

10. 巴西

在外籍人士個人財務狀況考量方面，亞洲國家佔據主導地位，前10個國家中有5個來自東南亞：越南、泰國、印尼、菲律賓和馬來西亞。報告指出：「與2024年相比，前10名中有9個國家保留頭銜。只有馬來西亞（第9名）是新加入，從去年的第11位躍升至第9位。」值得注意的是，沒有歐洲國家上榜。

報告顯示，在越南，89%的受訪者對整體生活成本感到滿意，87%的受訪者表示他們的可支配家庭收入足以或超過舒適的生活，而全球這一比例分別為40%和69%。

以下是2025年對外籍人士來說生活成本最高的10個國家：

1. 挪威

2. 澳洲

3. 愛爾蘭

4. 韓國

5. 新加坡

6. 卡達

7. 土耳其

8. 芬蘭

9. 英國

10. 加拿大（最不實惠）

研究發現，加拿大和英國在個人財務指數中墊底，受訪的外籍人士中分別有62%和61%對整體生活成本不滿意，而全球平均為40%。

值得注意的是，今年的研究中，排名倒數前10的國家中新增了3個：卡達（第42位）和澳洲（第38位）跌至墊底，而韓國（第40位）則比2024年下降了25位。在研究的個人財務排名中，美國在全球46個國家中排名第35位，略低於倒數第10名。

