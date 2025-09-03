全球債市重置 ! 5％殖利率恐成新常態 專家解讀「背後影響 」

全球債券市場正經歷一場深刻轉型。全球多國央行暫停升息或開始降息，長期公債殖利率不斷攀升至數十年高點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球債券市場正經歷一場深刻轉型，從美國到日本、法國到英國，即使各國央行暫停升息或開始降息，長期公債殖利率仍不斷攀升至數十年高點，市場正在定價一個財政壓力加大、借貸成本普遍上升的新常態，「5%」的長期債券殖利率恐成為全球金融的新基準。

專家指出，「5%固定化」未必絕對，未來殖利率將維持在高於2010年代的水準，可能在3.5%–5%之間波動，但倘若5%的長期債券殖利率成為全球金融的新常態，將會反映到「房貸、信貸成本」上，企業借款成本也受影響。

據報導，歐美各國支出超過稅收的規模正不斷擴大。當中又以美國的情況尤其顯著，其債務佔GDP比例從疫情前的不足80%攀升至預計2025年中期的近120%。

即使在經濟狀況良好時期，美國財政赤字仍維持在GDP的6-7%左右，這一異常現象對美國公債殖利率帶來上行壓力。為彌補差距，美國政府被迫發行更多債券。而當市場上債券供應過剩時，投資人要求更高的殖利率才會「買單」。

英國面臨類似困境，其借貸需求預計將在2025年初達到歷史最高水準。英國長期公債殖利率已攀升至5.6%以上，創下1998年以來最高水平，這讓人回想起2022年「迷你預算危機」時市場對未獲資金支持的支出計劃的強烈反應。

至於日本，其債務負擔已超過GDP的250%。多年來，日本央行透過殖利率曲線控制政策限制殖利率上升，但在全球壓力下被迫調整政策，導致30年期日本公債殖利率首次突破3%。

國際清算銀行的研究發現，歐洲收益率變動中，有3分之1可以直接追溯到美國國債影響。當美國殖利率上升時，法國、德國、英國和日本跟隨上漲。美國設定基調，但所有國家都付出了代價。

分析師指出，長期殖利率正在共同上升，結束了超低利率時代，從華盛頓到巴黎再到東京，借貸成本都在重新調高，這是全球性現象。

倘若，5%的長債殖利率將成為全球金融的新常態，等於市場的「無風險基準」上升，將會直接反映到「房貸、信貸成本」上，企業借款成本也受影響。既使企業體質良好，也可能要付6%-7%的利率才能借到錢，更別說是對高負債或成長型公司（特別是新創、科技業）壓力更大。

