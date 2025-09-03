AIoT展聚焦6大主題 Big Bang匯集8國新創團隊

圖為2024年Big Bang Demo Day發表會，各國新創團隊登台展示核心產品與最新技術。 （貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」將於本年10月22日至24日於南港展覽館一館盛大登場。本屆展覽以 「AInnovation Now」 為主軸，聚焦 AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊六大主題，完整呈現AIoT產業的最新技術與應用。

本屆展覽的亮點「Big Bang新創展區」，集結來自加拿大、法國、美國、日本、英國、馬來西亞、智利、德國等8國28家新創團隊，創下歷年參展家數新高。這些團隊將帶來從人工智慧到物聯網應用的多元解決方案，例如美國Oculi的視覺感測技術、日本Kotozna的多語言AI平台，以及法國Luchrome的電致變色顯示技術，展現全球新創技術的多樣性與前瞻性，並為企業開啟更多合作契機。

此外，「Big Bang新創展區」也將舉辦兩大專屬活動。「新創發表會Demo Day」將邀請新創團隊介紹核心產品與技術，由專業評審即時回饋，協助加速市場驗證與策略調整；而「產業專家主題沙龍」則以「AI in Action」為主題，邀請來自科技大廠、加速器與創投領域的專家，分享產業趨勢，帶動交流與跨領域合作。

TAITRONICS與AIoT Taiwan透過Big Bang新創展區，不僅展現全球創新成果，更致力於搭建跨國交流平台，為電子產業與AIoT生態系注入源源不絕的創新能量。2025TAITRONICS與AIoT Taiwan現已開放預先登錄，歡迎創投業者、國內外加速器及孵化器踴躍報名。

