勞工生育給付擬加發 相關細節勞動部規劃中

根據勞動部預算書顯示，明年已增編勞工生育給付差額補助項目逾30億預算。（資料照）

〔中央社〕台灣少子女化對策計畫今年屆滿，明年將提新計畫，根據勞動部預算書顯示，明年已增編勞工生育給付差額補助項目逾30億預算，勞動部說，確實有相關計畫，但細節仍在規劃中。

挽救生育率，政府提出少子女化對策計畫，結合教育部、衛生福利部、勞動部、內政部、財政部、經濟部、交通部、人事總處等8個部會資源，推動「幼兒全面照顧」、「友善家庭的就業職場」、「兒童健康權益與保護」、「友善生養的相關配套」4大對策。

由於少子女化對策計畫今年將屆滿，預期明年將推出新計畫。勞動部近日釋出明年預算書顯示，明年育嬰留職停薪津貼加給及生育給付差額補助經費共編列新台幣70多億元，相較原本勞工育嬰留職停薪津貼加給補助經費38億多，新增逾30多億元預算。

原本該筆預算是依據少子女化對策計畫及育嬰留職停薪薪資補助要點，專為加給受僱勞工育嬰留職停薪期間補助，但明年項目卻新增生育給付差額補助經費，意即可能加發生育給付。

對此，勞動部表示，確實有編列相關預算、有相關計畫，目前還在討論細節中，會適時對外公布。

根據勞保條例規定，女性被保險人生育時，可請領2個月投保薪資生育給付，以113年數據顯示，共核發10萬5943件，約核發逾75億元。

