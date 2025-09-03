晴時多雲

信邦深耕永續城市商機 攜手Swobbee強化合作

2025/09/03 14:45

信邦目標致力加速全球邁向綠色市場經濟。（信邦提供）信邦目標致力加速全球邁向綠色市場經濟。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠信邦（3023）管理層今日指出，公司透過股權投資與德國柏林氣候科技新創Swobbee的進行策略合作，結合專業與創新，推出更安全高效的電池交換基礎建設方案，為城市「最後一哩」物流配送注入新動能。同時，兩家公司也將持續參與推廣與標準制定，推動可交換電池成為永續城市物流的核心技術。

信邦表示，公司與Swobbee的合作緣起於國際標準化活動，雙方當時攜手推動充電基礎建設解決方案，以減少溫室氣體排放為共同目標。此次藉由進一步投資，Swobbee得以共享信邦全球製造資源，更快速拓展國際市場版圖；同時，信邦也將進一步擴大在智慧移動（e-mobility）領域的工程與連接方案服務，持續鞏固其全方位解決方案供應商的定位。 

信邦表示，此次合作不僅是一項投資，更在全球城市減碳既是環境挑戰、亦是經濟課題的關鍵時刻，深化歐洲與亞洲的綠色科技生態鏈。合作展現雙方推動永續城市交通的共同願景，並致力加速全球邁向綠色市場經濟。

信邦昨日公告8月營收24.76億元，月增0.9%、年減11.9%，其中，連接線組生產銷售佔74.26%，連接器及零組件銷售佔25.74%，若以產業類別來看，工業應用產業佔30.84%，通訊及電子週邊產業佔24.27%，綠能產業佔21.11%，汽車產業佔15.07%，醫療及健康照護產業佔8.71%；今年前8個月整體營收累計為209.2億元、年減4.99%。

