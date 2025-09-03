勞工注意！勞保退休金請領方式選錯恐少領186萬

目前仍有不少適用勞保舊制的勞工，隨著退休臨近，他們對退休金的領取方式格外關注。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕目前仍有不少適用勞保舊制的勞工，隨著退休臨近，他們對退休金的領取方式格外關注。一名57歲男性勞工（以下稱A男）已累積35年年資，投保薪資為基本工資2萬8590元。A男心想，如果繼續繳保費到60歲再申請月領，由於投保薪資長期維持基本工資，即使提前請領，月領金額仍偏低，因此懷疑一次領是否更划算。但真的是這樣嗎？本文將透過A男的實際數據試算，分析一次領與月領哪種方式更有利。

一、一次領

根據規定，勞保一次領金額採計最後3年（36個月）的平均平均投保薪資，並依年資換算基數，前15年1年1個基數，第16年開始，1年2個基數。60歲前，最高基數上限為45個（相當於30年年資，多餘年資不計入）。

以A男為例，A男平均投保薪資2萬8590元，一次領換算基數為45個基數。

若A男現在提出一次領，可領到的金額：2萬8590元x 45基數=128萬6550元

二、月領

勞保老年年金請領公式（B式）：平均月投保薪資X年資X1.55%

根據規定，51年次以後，全都是足65歲正常全額金額請領，不會扣趴數。若提前領最多可以提前5年（即60歲），每提前1年扣4%，共扣20%；延後領最多可以延後5年（即70歲），每延後1年增加4%，共增20%

假設A男繼續加保到60歲，期間月投保薪資未變，3年後， A年的年資從35年增加為38年。

A男提前月領金額為：2萬8590元X38年X1.55X（1-20%）=1萬3472元

三、回本時間分析

若A男選擇月領，要多久才能超過一次領的金額（128萬6550元）？

128萬6550元/1萬3472元=約96個月（約8年）

也就是說A男大約花8年時間（即到68歲）就可以將一次領的前領回來了。

四、長壽情境下的月領收益

假設A男平均餘命至80歲，A男可以多領多少錢?

多領年數：80-68=12年

A男額外可領金額：1萬3472元X12年X12個月=193萬9968元

就算扣掉A男從57歲一直到60歲，多繳了3年的保費（假設保費每月2000元，3年保費共7萬2000元），A男仍可多領186萬7968元。

上述試算結果顯示，若A男選擇月領，依假設條件計算，累積總額可比一次領多出約186萬元。雖然一次領可以立即拿到一大筆退休金，但只要壽命超過68歲，月領的總金額就會明顯勝出。對長期規劃退休生活的勞工而言，月領可能是更划算的選擇。

