印度新晶片規格超低、沒人要買 外媒：「喝倒采」自足夢難圓

印度總理莫迪出席半導體展，慶祝該國推出新晶片，外媒報導，慶祝活動似乎為時過早，因為新晶片並不特別，不僅規格非常低，也不會吸引海外買家。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度政府2日慶祝半導體產業發展的「重要里程碑」，藉此彰顯該國成為全球競爭者的雄心，外媒報導，慶祝活動似乎為時過早，因為推出的新晶片並不特別，不僅規格非常低（180奈米製程），也不會吸引海外買家，更不會讓印度成為半導體大國。

在印度「Semicon India 2025」會議上，印度民眾表現出極大的熱情，印度資訊科技部長阿什維尼·瓦伊什諾（Ashwini Vaishnaw）向總理莫迪（Narendra Modi）遞交了一款印度本土開發和製造的處理器：Vikram 3201。

該處理器由印度半導體實驗室（SCL）開發，實驗室與印度太空研究組織（ISRO）有聯繫，並成功執行許多太空任務。在會議上，莫迪和瓦什諾表示，該晶片的成功顯示印度半導體產業已準備好起飛。

外媒The Register指出，根據一份規格表表明，印度這款新晶片不會幫助印度晶片產業飛速發展，因為它是一款基於180奈米製程、使用專有指令集的100MHz 32位元晶片，不會吸引海外買家。

此外，這款晶片也沒有展現出代工廠客戶所期望的卓越製造能力、或大規模生產晶片的能力。VIKRAM-3201晶片也無法幫助印度實現晶片自給自足。

