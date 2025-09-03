衛生紙也上榜！專家揭Costco「10款」科克蘭商品最好別買

晴時多雲

2025/09/03 14:22

《讀者文摘》報導，專家點名10款科克蘭商品最好別買。（資料照，路透）《讀者文摘》報導，專家點名10款科克蘭商品最好別買。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）物美價廉，深受會員喜愛，總是非常暢銷，不過《讀者文摘》報導指出，專家點名10款科克蘭商品最好別買，從生活用品到牛肉都上榜。

報導指出，不是每一樣科克蘭的商品都值得入手，有些口感糟糕，有些根本不划算，有些只是短暫的網路爆紅款，最後只能進退貨櫃台。很多科克蘭商品和大牌其實是同一個東西，只是更便宜而已。消費者顯然也同意這一點，科克蘭佔Costco所有銷售額的近三分之一。

然而，報導指出，再強大的品牌也有翻車的時候，有哪些科克蘭產品應該避雷呢？查閱了評論、產業報告、Reddit 貼文，甚至還看了幾支TikTok，之後又訪問了博士、主廚、收納專家、營養師以及一名Costco員工，整理出以下這份「高度挑剔」的清單，10款最好別買的科克蘭產品，以及更值得買的替代品。

1.科克蘭衛生紙

這是 Costco subreddit（Costco討論論壇）上最具爭議的產品之一，雖然有擁護者，但更多人恨它恨得牙癢癢。問題在於紙張太容易碎裂，卻又不在應該撕開的地方撕開。雖然厚度不算薄，但用量往往比其他品牌多。還有人抱怨容易堵塞馬桶或化糞池。

替代品：Charmin衛生紙，更柔軟、更厚實、不易破碎。

2.科克蘭尿布

過去科克蘭尿布品質媲美Huggies，但2025年1月Costco更換供應商後，結果被家長罵翻，認為尿布變薄、漏尿、延展性差。Costco員工也坦言，顧客抱怨聲量極大，甚至有賣場貼公告強調新設計更環保，但父母只看到滿身尿液的孩子，哪管什麼。

替代品：Huggies或Pampers，雖然貴，但寶寶乾爽、爸媽少洗衣服、早晨心情也更好。

3.科克蘭熟食玉米餅（Kirkland deli tacos）

雖然其味道不錯，但包裝設計就是一個陷阱，塑膠盒蓋鬆動，常常在車上或停車場整盒掉光。新推出的Birria玉米餅組合更被嫌貴不划算，平均一個玉米餅只有兩盎司肉餡，其他重量都是湯、飯和檸檬片。

替代品：買 Costco烤雞和新鮮玉米餅皮，自己做更便宜、更好吃。

4.科克蘭咖啡豆

不少消費者認為科克蘭咖啡豆口感「平淡、酸澀、苦味重」。主廚提醒，研磨好的咖啡豆很快就會氧化變質，一般家庭難以在變壞前喝完。

替代品：Trader Joe's的玻利維亞咖啡豆（中焙、焦糖香氣、低酸度），或當地烘焙坊的新鮮咖啡豆。

5.科克蘭廚房紙巾

收納專家兼主廚認為，科克蘭紙巾吸水力不足，不耐用，常常要用很多張才擦得乾淨，效率低。

替代品：Bounty紙巾，吸水力強，用量更省。

6.科克蘭燒烤牛胸肉（Kirkland Signature Burnt Ends Brisket）

這款熟食在Reddit上常被吐槽，烹調後不是太乾，就是失去煙燻味，口感像在「嚼鞋底」。有顧客戲稱「這簡直是因為餓才受的懲罰。」

替代品：Costco的生鮮牛胸肉品質不錯，自己燉煮更好或乾脆去BBQ餐廳享用。

7.科克蘭蛋白棒

口感被形容為「石膏糊混過期太妃糖」，此外，甜味劑 赤藻糖醇（erythritol）近年有健康爭議，可能增加心血管風險，短期還會引起脹氣、腹痛。

替代品：希臘優格加水果、蛋白粉奶昔或成分簡單、用蜂蜜或棗子調味的天然蛋白棒。

8.科克蘭隱形眼鏡藥水

雖然便宜，但許多人使用後出現眼睛乾澀或刺激感，甚至有消費者向FDA（美國食品藥物管理局）投訴，使用後反覆長麥粒腫，眼科醫師提醒，廉價品牌往往使用舊型防腐劑，容易引起不適。

替代品：BioTrue、Opti-Free或Clear Care不含防腐劑，通常更舒緩。

9.科克蘭綜合堅果

堅果品質本身不錯，但大罐包裝太容易「一口接一口」，不知不覺就吃下好幾百卡。營養師提醒，四分之一杯堅果就有200卡，但很少人能克制。

替代品：買回家後立即分裝成小包，或直接買科克蘭小包裝堅果，避免熱量失控。

10.科克蘭服飾

曾因TikTok爆紅一度缺貨，但熱潮退去後退貨量大增。Costco員工說，服飾是退貨率最高的品項之一，不是因為品質差，而是潮流退燒，加上Costco沒有試衣間，很多人多買幾件回家試，最後又退掉。

替代品：想追潮流，不如到能試穿的店鋪，或選擇退貨方便的電商品牌，買不會過時的基本款，比一身Costco品牌更實穿。

