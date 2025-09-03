晴時多雲

中國品牌掃地機器人播放廣播惹議 胡采蘋籲慎選智慧家電

2025/09/03 14:46

財經網紅胡采蘋坦言，只要有智慧型晶片的中國產品她一概不買，只買簡單功能型的產品，同時呼籲強調「不要買能傷害自己的東西，你等於把身家性命交給別人」。（圖擷取自「Emmy追劇時間」臉書粉專）財經網紅胡采蘋坦言，只要有智慧型晶片的中國產品她一概不買，只買簡單功能型的產品，同時呼籲強調「不要買能傷害自己的東西，你等於把身家性命交給別人」。（圖擷取自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前分享購入某中國品牌的掃地機器人，回家卻發現機器人突然播放中國網路廣播，對此財經網紅胡采蘋坦言，只要有智慧型晶片的中國產品她一概不買，只買簡單功能型的產品，同時呼籲強調「不要買能傷害自己的東西，你等於把身家性命交給別人」。

胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她在Threads上看到有網友分享，「買了中國品牌的掃地機器人，結果播放了中國網路廣播」有感而發。

胡采蘋認為，如果這種情況都會發生，以後要是真的有台海戰爭，中共強制接收民企，播放各種台灣已經淪陷、國軍慘輸到爆、快點投降不要抵抗這類內容，家家戶戶都收得到。

胡采蘋指出，「我們頻道每次講比亞迪、TPLink有問題，就會有一大堆人試圖把我們洗成科技白癡、妖言惑眾、不懂科技都在幻想，大批網軍檢舉影片導致降流，這些事情都是他們不願意台灣人知道的。」

胡采蘋說，「這不是什麼在幻想、煽動科技恐懼」，二戰期間日本皇軍有一支廣播部隊叫「東京玫瑰」，他們把俘虜的美國駐日官員、戰爭期間沒能回家的美國日裔學生抓去做廣播節目，內容都是在講美軍輸慘了、美國人混蛋，都是在弱化美軍的作戰意志。「掃地機器人不但可以知道你家裡的整個格局，現在還會廣播了，都已經有人家裡發生的實際事情，網軍可以繼續洗我們是科技白癡。」

胡采蘋直指，只要有智慧型晶片的中國產品我一概不買，只買簡單功能型的產品，我沒有討厭中國，但是中國企業一定會在會在台海戰爭時被中共接管，而你家的智慧型家電都會被用來對付你，最後強調「不要買能傷害自己的東西，你等於把身家性命交給別人」。

