科思創新一代粉體塗料 屏東廠成亞太區指定基地

2025/09/03 13:29

〔記者張慧雯／台北報導〕因應全球氣候變遷及國際對PFAS的管制趨勢，科思創宣佈新一代戶外粉體塗料--不含PFAS成分的超耐候高柔韌性粉體塗料聚酯（Uralac® Premium P 8000與P 9000）今年起擴至亞太地區生產，屏東廠更是亞太區指定基地，負責供應此項趨勢型高端環保解決方案。

科思創亞太區粉體塗料樹脂業務總監靳長虹指出，此產品性能表現優於一般超耐候聚酯樹脂，有效延長GSB Premium建材、大型機具等使用壽命，現又透過在地化供應減少長程運輸的碳足跡，支持科思創的「永續未來」戰略，而這項領先的解決方案2023年起在歐洲生產、推廣，亞太區今年起以客戶為中心，提供穩定在地供貨與永續價值兼具的服務。

科思創屏東廠廠長蔡志凡表示，歷經6個月進行設備升級、屏東廠製程的真空度已符合這項產品的嚴格品質要求。作為亞太區首座供應此產品的生產基地，將立足台灣，放眼亞太，並支援北美市場的需求。

科思創解釋，新一代的戶外粉體塗料解決方案－Uralac® Premium P8000與P9000，作為無PFAS成分的塗料聚酯，可替代氟碳體系（PVDF／FEVE）耐候樹脂。結合非結晶型超耐候聚酯P8000與結晶型聚酯P9000的優勢，突破一般超耐候聚酯樹脂難以兼顧的柔韌性與機械強度表現，經實驗室數據測試，擁有優異的戶外耐候性、流平性、光澤度、柔韌性，並具有良好的粉末儲存穩定性及抗水斑能力，目前正進行國際認可的佛羅里達戶外曝曬測試，預估長期表現將優於現有超耐候系統塗料。

