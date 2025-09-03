晴時多雲

夢想提早退休！54歲男終於拚到2000萬資產 卻因「1心態」夢碎

2025/09/03 19:41

日媒以真實案例，反映出即便資產充足，心理上的安全感與不確定因素仍可能影響提早退休的決策。（示意圖，美聯社）日媒以真實案例，反映出即便資產充足，心理上的安全感與不確定因素仍可能影響提早退休的決策。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人努力工作存錢，就是希望能早日實現財務自由，過上理想生活。然而，日本一名54歲男子夢想是提早退休，他靠著嚴格存錢與投資終於累積出1億日圓（約新台幣2044萬元）資產，本應能安心提早退休、享受自由生活，然而，他卻因擔憂稅務、通膨與未來不確定性，在「安全感與自由夢想間陷入兩難」，最終他不敢退休，陷入焦慮夢想未實現的惡性循環，也反映出日本社會普遍存在的「錢存下來卻不敢花」現象。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，54歲佐藤先生（化名）在大型企業擔任管理職，年收入約1000萬日圓（約新台幣204萬元），單身的他專心存錢與投資，資產最終突破了1億日圓（約新台幣2044萬元）。他的夢想一直是提早退休、自由生活。他擁有足夠的資產，即便提早退休，也預計能拿到約1000萬日圓的退休金。然而，當他真正考慮退休時，卻始終無法下決心。

佐藤表示「大部分資產都是股票或投資信託，若實現獲利就會被課稅；持現金又可能因通膨縮水；萬一生病又或者活很久，1億日圓真的夠用嗎？」

事實上，佐藤先生原本的目標是「存到5000萬日圓（約新台幣1022萬元）就靠投資收益和輕鬆工作過生活」，40多歲時他就已經達成這個目標。然而，當存到5000萬日圓時，他又想「這樣還不夠安心，還是再多存一些再退休吧。」最終，他一直存到1億日圓，卻仍無法辭職。

為什麼還是無法踏出提早退休這一步？對佐藤先生來說，上班族的身份給了他太多安全感，每個月固定入帳的薪水、社會保險與福利制度、無需為資產漲跌而憂心的穩定收入。因此，他選擇先延後退休，心中渴望的「自由生活」仍停留在夢想階段，焦慮也逐漸累積，他陷入了這樣的惡性循環。

佐藤先生的案例反映出，即便資產充足，心理上的安全感與不確定因素仍可能影響提早退休的決策，也引發社會對「資產與生活自由之間的平衡」的關注。

報導指出，日本人通常給人的印象是務實，但也有人認為日本人有「存錢存過頭」的傾向。據日本統計，50多歲家庭的金融資產平均達約1400萬日圓（約新台幣286萬元），60多歲更達約1896萬日圓（約新台幣388萬元），並在70至80歲才開始略微下降。顯示許多日本人即便進入退休年齡，資產仍保持在高水準，未必如想像中迅速被動用。

理財專家指出，資產累積只是生活規劃的起點，而非終點。若因焦慮而遲遲不敢使用資產或改變生活方式，可能導致「辛苦累積資產，卻用不到」的情況。專家建議，若有明確生活目標，應及早規劃，避免資產僅停留在帳面上。

