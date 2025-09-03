焦點股》昇陽半導體︰擴廠前景看多 盤中飆上漲停

擴廠前景看多，昇陽半導體盤中飆上漲停。（取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕再生晶圓大廠昇陽半導體（8028）挾擴產前景看多，今盤中點火，買盤湧進，帶動股價飆漲停達175元，一舉上漲15.5元，創波段新高，截至12點16分，成交量超過2.9萬張，漲停後的委買量超過6千張。

昇陽半導體因應AI與大客戶先進製程需求，董事會上個月初通過新增43.79億元資本支出案，較年初規劃的35.25億元大舉增加到79.04億元，上修幅度達1.24倍，預計從下半年陸續擴產，明年月產能將提高至120萬片。

請繼續往下閱讀...

昇陽半導體台中廠正擴產，原規劃2025年底12吋再生晶圓月產能將提升至80萬片，2026年則增加到95萬片，上修資本支出將加速擴產，2025年底月產能將提升至85萬片，2026年大幅上修至120萬片，產能年增超過4成。

昇陽半導體台中廠為全自動化工廠，在製程已導入AI智慧製造，包括自動排程、統計製程管控（SPC）與即時參數調控（RTD），以提升良率與效率。同時，與大股東均豪（5443）共同研發12吋再生晶圓的AI瑕疵檢測等設備，優化生產品質與競爭力。

昇陽半導體第2季營收10.44億元，年增26.09%；稅後淨利近1億元，年減2.91%；每股稅後盈餘（EPS）為0.58元，創近5季以來獲利新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法