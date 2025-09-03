你嚐過嗎？好市多7種「值得一試」冷凍食品1次看

健康、保健作家推薦日本北海道扇貝、雞胸肉條等7種冷凍食品，值得嚐鮮者一試。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco ）的冷凍食品區，商品琳瑯滿目，除了必買品外，有那些是「值得一試」，根據1名健康、保健作家實測結果，認為日本北海道扇貝、雞胸肉條等7種冷凍食品，值得嚐鮮者一試。

外媒報導，《吃這個，不要那個！》作家費羅贊桅杆（Ferozan Mast）表示，好市多的冷凍食品區是我最愛的，我總能在這裡找到生活中離不開的美味，比如湯圓和美味的披薩。

冷凍食品區琳瑯滿目，逛完所有不同的商品需要很長時間，不過最近她注意到了一些看起來很有趣的商品，值得一試，為此，特意挑選了一些以前從未買過的商品，嘗試了一下，看看能不能找到新的心頭好。

結果實測發現以下這7種冷凍商品，是值得嚐鮮者一試。

1、日本北海道扇貝

我以前從未在好市多買過冷凍海鮮，然這道讓我望而卻步的菜卻超乎想像，東岸海鮮 （East Coast Seafood） 的日本北海道扇貝，簡直太棒了！鮮嫩多汁，易於烹調，品質好得令人難以置信。按照說明，先在冰箱裡解凍 8 小時，然後拍乾水分，再用奶油、大蒜和檸檬在平底鍋裡煎一下。我絕對會再購買！

2、只留下雞胸肉條

我之前嚐過Just Bare雞塊，但沒嚐過Just Bare輕裹麵包屑雞胸肉條，所以想看看它到底是怎麼回事，現在我終於明白它為什麼這麼受歡迎了。雞肉品質極佳，調味恰到好處，麵包屑裹得恰到好處，酥脆可口。孩子們非常喜歡這道菜。

3、瓊斯乳牛場雞肉香腸

我一直在尋找富含蛋白質的早餐，所以當我看到一袋瓊斯農場的全天然全熟雞肉香腸時，我迫不及待地想嚐嚐。從現在開始，我肯定會一直吃這道菜，雞肉的口感、味道和品質都很棒，而且用途廣泛，我也很喜歡。

它的1大優點是加熱速度很快，只需在氣炸鍋中加熱幾分鐘，要注意的是，如果用微波爐加熱過熱，口感會變得不好。

4、Red's 有機豆起司捲餅

我們平常會買 Amy's 的，這次決定試試這個，味道絕對棒極了，斑豆的口感和調味都恰到好處，而且每個捲餅都出乎意料地飽腹。我絕對會再買的。

5、唐李脆皮雞肉絲玉米捲

我得承認，我對Don Lee的脆皮雞絲玉米捲，沒抱太大希望，但最後還是驚喜地發現它們好吃極了。無論從哪個角度看，它們都稱不上是正宗的玉米捲（裡面竟然有美國奶酪！），但卻讓我想起了Jack In the Box的玉米捲。

6、皇家亞洲蔬菜春捲

春捲皮酥脆，但毛豆的量有點太多了。總的來說，這卷春捲味道還不錯，尤其是在氣炸鍋裡炸的話。

7、瘋狂美食左宗棠雞

總的來說，我喜歡雞肉的味道和口感，薑的味道在醬汁中得到了很好的體現，只是麵包屑有點鬆軟。

