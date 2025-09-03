晴時多雲

不畏房地產低迷 高雄第3季開發區土地標售再推5筆

2025/09/03 12:22

鄰近小港國際機場的第89期重劃區，本次推出1筆973坪商三土地。（地政局提供）鄰近小港國際機場的第89期重劃區，本次推出1筆973坪商三土地。（地政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕房地產景氣低迷，建商獵地出手更加謹慎，高雄今年第2季開發區土地標脫率僅6成；不畏景氣低迷，地政局今（3日）公告，第3季再推5標5筆建地，總底價12億2136萬餘元，將於9月17日開標。

高雄市地政局於6月25日，公開標售第2季開發區土地，合計5標，範圍涵蓋三民區中都重劃區旁、仁武96期重劃區、高大特區與大寮區等，合計總底價14億8633萬餘元。但開標結果僅收到5封標單，標脫率僅6成。

地政局不畏房地產景氣低迷，今天公告第3季開發區土地標售，共推出5標5筆建地，其中鄰近小港國際機場的第89期重劃區，本次推出1筆973坪商三土地，臨松園一路，距小港森林公園僅約100公尺，為興建住商大樓首選。

高雄大學區段徵收區因後勁溪整治、家樂福進駐商圈及新台17線興闢，已營造優質社區環境。本季釋出1筆住三土地，面積約1000坪，臨大學東路，擁有高雄大學第一排景觀，可興建優質住宅大樓。

此外，第100期重劃區位於仁武區愛河上游，開發完成後興闢公園、綠地、河道及滯洪池公園，大幅提升當地生活機能。此次首度推出2筆小面積住三土地，分別為41坪及59坪，皆臨8米信義巷，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，可規劃興建透天住宅。

