去Costco總是買的比預期多？「關鍵原因」揭曉

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以商品種類豐富、價格實惠聞名，常吸引許多人前往採購，不過常常在最後結帳時，突然發現買得比原本寫好的採買清單多很多，對此外媒也揭密原因。

美食與食譜網站（Chowhound）指出，民眾到好市多採買前，可能會先列出購買清單，例如買衛生紙、烤雞等，結果等逛完好市多要結帳時，發現購物車裡卻多出許多沒列在購物清單上的商品。

文章指出，這是因為好市多的貨架會不斷更換位置，確保消費者的「快速購物之旅」，變成「探索性購物冒險」。

這一切都是Costco精心計畫的策略，它利用了人類行為中最強大的驅動力之一：好奇心和害怕錯過（FOMO）心態。

可預測性是衝動消費的大敵。當消費者清楚知道商店裡所有東西的位置時，就會沿著一條最有效率的路徑，拿起需要的東西，然後結帳離開。

但當消費者被迫在陌生的地方徘徊尋找生活必需品時，就會接觸到一些從未考慮過購買的東西。例如，原本放在麥片旁邊的韓國烤肉醬，突然間就變得值得一試了。

報導指出，這種充滿樂趣的尋寶式購物體驗有其優點，讓消費者感覺自己正在探索，而不僅僅是跑腿辦事。

