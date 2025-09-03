在Google怎麼找便宜機票？專家透露「這資料」一定要留白

在Google怎麼找便宜機票？專家透露目的地一定要留白。（擷取自Google）

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅遊，飯店、機票是主要的旅費支出，許多遊客會透過Google來搜尋航班，不過，旅遊專家透露，航空公司機票是動態定價，且一些網站也會透過追蹤個人瀏覽內容等技術，來影響機票價格，因此，旅客常會找不到便宜機票，但只要透過簡單技巧，即在目的地欄位上「留白」，只輸入出發城市，地圖就會顯示不同價格的目的地選項，並可選擇在特定航班價格下降時設定提醒，如此就能讓你買到真正便宜的機票。

每日郵報報導，在萬物齊漲下，出國旅費也越來越昂貴，旅客可以使用多種不同的方法來降低成本，從使用優惠券到選擇非高峰旅行時間，而旅遊專家則教你如何透過簡單技巧，來預定廉價的航班。

Vibra Media 創辦人愛德華茲（Richard Edwards）指出，許多度假者每次都以「完全相同的方式」搜尋航班，然而航空公司採用的是動態定價，價格會不斷變化，但大多數人搜索時都認為價格是固定的。

另，一些旅遊網站也採用了諸如追蹤個人瀏覽內容等技術，來影響機票價格。

愛德華茲透露，如果網站注意到某條航線的搜尋量激增，那麼航班費用可能會上漲，而旅客可能看不到更便宜的選擇。

若想要買到便宜的機票，其實有1個非常簡單的技巧，就是使用Google的探索功能來搜尋航班。

他解釋說：「打開Google航班，輸入出發城市，但目的地請留空。」

然後點選地圖視圖，突然間，你就能看到飛往歐洲數十個城市的機票價格，全部以視覺化的方式顯示出來。

這個實用的工具可以顯示不同價格的幾個目的地選項，並有助於查看附近地方的費用。

甚至還可以選擇在特定航班價格下降時設定警報。

這使得遊客可以立即獲得優惠並有可能節省旅程費用。

他分享如何利用這個技巧，幫1位朋友在購買飛往義大利航班時，節省了260英鎊（約新台幣1.07萬元）。

