晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

在Google怎麼找便宜機票？專家透露「這資料」一定要留白

2025/09/03 14:01

在Google怎麼找便宜機票？專家透露目的地一定要留白。（擷取自Google）在Google怎麼找便宜機票？專家透露目的地一定要留白。（擷取自Google）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅遊，飯店、機票是主要的旅費支出，許多遊客會透過Google來搜尋航班，不過，旅遊專家透露，航空公司機票是動態定價，且一些網站也會透過追蹤個人瀏覽內容等技術，來影響機票價格，因此，旅客常會找不到便宜機票，但只要透過簡單技巧，即在目的地欄位上「留白」，只輸入出發城市，地圖就會顯示不同價格的目的地選項，並可選擇在特定航班價格下降時設定提醒，如此就能讓你買到真正便宜的機票。

每日郵報報導，在萬物齊漲下，出國旅費也越來越昂貴，旅客可以使用多種不同的方法來降低成本，從使用優惠券到選擇非高峰旅行時間，而旅遊專家則教你如何透過簡單技巧，來預定廉價的航班。

Vibra Media 創辦人愛德華茲（Richard Edwards）指出，許多度假者每次都以「完全相同的方式」搜尋航班，然而航空公司採用的是動態定價，價格會不斷變化，但大多數人搜索時都認為價格是固定的。

另，一些旅遊網站也採用了諸如追蹤個人瀏覽內容等技術，來影響機票價格。

愛德華茲透露，如果網站注意到某條航線的搜尋量激增，那麼航班費用可能會上漲，而旅客可能看不到更便宜的選擇。

若想要買到便宜的機票，其實有1個非常簡單的技巧，就是使用Google的探索功能來搜尋航班。

他解釋說：「打開Google航班，輸入出發城市，但目的地請留空。」

然後點選地圖視圖，突然間，你就能看到飛往歐洲數十個城市的機票價格，全部以視覺化的方式顯示出來。

這個實用的工具可以顯示不同價格的幾個目的地選項，並有助於查看附近地方的費用。

甚至還可以選擇在特定航班價格下降時設定警報。

這使得遊客可以立即獲得優惠並有可能節省旅程費用。

他分享如何利用這個技巧，幫1位朋友在購買飛往義大利航班時，節省了260英鎊（約新台幣1.07萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財