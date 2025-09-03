金寶看好第3季動能回溫 上下半年業績比重五五波

金寶今日參加法人舉辦的投資論壇，總經理陳威昌看好第3季營運動能。（金寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）今日參加法人舉辦的投資論壇，總經理陳威昌指出，第1季因特定消費客戶提前拉貨，營收年增27%，第2季則受美國對等關稅消息影響，市場觀望轉趨保守，雖年對年呈現衰退，但上半年整體仍優於去年。展望下半年，第3季的營運力道可望回升，但第4季仍具不確定性，全年上下半年比重將趨於接近，不如往年下半年顯著優於上半年。

陳威昌觀察，目前亞洲多數生產基地，除了中國之外，關稅差異幅度約在5%以內，短期影響有限，公司已備妥移轉方案以因應未來變化。匯率波動則造成避險成本升高，尤其巴西幣劇烈震盪，公司採取100%避險並與客戶協商分攤成本。

在產品方面，旗下泰國16廠固態硬碟（SSD）完成客戶及其最終客戶的連環驗證，後續將進入放量階段，伺服器市場也逐步由傳統硬碟（HDD）轉向SSD。伺服器部分，泰國持續生產4U整機，墨西哥主機板已於8月底通過驗證，良率表現接近黃金純度，公司將與客戶討論量產時程與數量，配合其美國及亞洲產線形成完整供應組合。

充電樁業務方面，金寶今年主力為交流電（AC）慢充及搭配儲能模組（Power Plug），直流電（DC）快充則已提前規劃，預計2026年第1季進入量產。陳威昌認為，電動車市場雖仍具不確定性，但開過電動車的使用者多半難再回到油車，因此仍然看好中長期需求。

在車用電子領域，金寶現與兩家客戶積極合作，先從外部模組如車門控制、盲點提示切入，逐步延伸至車內控制系統及自動駕駛相關模組，屬中長期布局。

關於網通產品，金寶目前提供家庭與電信端設備，包括中央處理器（CPU）、Wi-Fi、光纖與機上盒（Set-top Box），目前未涉足交換器（Switch），正尋求合作夥伴。另在系統整合上，充電樁專案累積的高壓、安全及散熱（水冷、風冷）經驗，將延伸至人工智慧伺服器（AI Server）機櫃與旁掛式模組（Sidecar），公司與康舒（6282）等合作夥伴共同開發，形成三方協作的設計能量。

金寶營運模式則涵蓋純代工、代工代料與「買進賣出」（Buy-and-Sell），即由客戶提供主要零件，公司生產後再含加工費售回。關稅成本方面，公司坦言代工利潤有限，仍須由供應鏈上游、製造商、進口商及最終消費者共同分擔。

全球產能配置方面，旗下泰國13至16廠分工明確，SSD與印表機已陸續啟動；美國工廠承接國防訂單，墨西哥則支援北美需求；巴西在馬瑙斯與聖保羅設有廠區，依客戶需求配置產線。集團其他關聯企業在越南、印度與波蘭亦有據點，形成多地布局，確保彈性與韌性。

