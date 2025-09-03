晴時多雲

花旗（台灣）蟬聯卓越雜誌最佳企業金融及最佳ESG大獎

2025/09/03 11:10

金融監督管理委員會主任委員彭金隆 （中）、花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱 （右） 與 花旗（台灣）發言人 潘玲嬌 （左）。（花旗銀行提供）金融監督管理委員會主任委員彭金隆 （中）、花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱 （右） 與 花旗（台灣）發言人 潘玲嬌 （左）。（花旗銀行提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在《卓越雜誌》公布的2025年度卓越銀行評比中，花旗（台灣）再度榮獲外商銀行組「最佳企業金融」與「最佳ESG」兩項殊榮。這不僅再次肯定花旗在企業金融領域的專業實力，也展現其以金融影響力推動永續發展的承諾。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）商業銀行董事長張聖心表示：「我們深刻理解永續轉型的挑戰，也看見其中孕育的機會。因此我們將永續視為重要方向，持續探索如何在策略與營運中實踐ESG理念，並期望未來能與客戶共同朝淨零的目標前進。」

根據《卓越雜誌》調查結果，花旗已連續三年奪得「最佳企業金融獎」，並第四度獲頒「最佳ESG獎」。在國際供應鏈持續轉移之際，花旗憑藉綿密的跨國網絡與完善的金融服務，協助台灣企業加速全球布局，同時以綠色金融工具支持客戶落實永續行動。

花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱指出：「在動盪的經濟環境中，供應鏈的不確定性驟升，重組或移轉的趨勢使得企業更重視國際情勢洞察與靈活資金規劃。花旗提供跨境金流、資金管理與籌融資整合方案，且具備專業分析團隊，不僅能幫助客戶提升營運效率、拓展國際版圖，更確保企業在全球化競爭中掌握先機。」

憑藉遍布全球超過90個市場的優勢，花旗持續扮演台灣企業通往國際的重要橋樑。自 2020 年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集逾 270 億美元的資金，在日益複雜且快速變化的產業環境中，持續協助台灣企業邁向海外，也幫助國際企業投資台灣，增強國際競爭力。

在國際與在地評比中，花旗在台屢獲佳績。今年除了《卓越雜誌》的兩項大獎外，更榮獲《亞洲金融》「最佳國際銀行」、「最佳國際商業銀行 - 中小企業」、以及《財資雜誌》Triple A「最佳永續金融國際銀行獎」、「最佳國際企業及機構顧問獎」與「最佳商業銀行」等國際獎項。這些榮譽再次印證花旗不僅是值得客戶信賴的銀行，更能以專業的ESG解決方案，攜手台灣企業打造永續未來。

