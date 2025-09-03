年薪破200萬、申請1050萬房貸卻被拒！40歲男子瞬間崩潰

日本一名40歲在大公司工作的上班族，申請房貸被拒絕，得到的理由只有「綜合判斷結果」，讓他瞬間崩潰。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名40歲在大公司工作的上班族，年薪高達1000萬日圓（約209萬元新台幣），妻子是全職主婦，育有一對就讀小學的兄妹，一直被外界視為人生勝利組。結婚10年來，他最大的夢想就是買下屬於全家的新房，卻在送交銀行房貸審核時，意外遭到拒絕，讓他當場崩潰，事後他心儀的物件也早已被買走，只能重新尋找下一個標的，報導提醒，房貸審核並非只看年收與年資，建議必要時向金融機構事先諮詢，才能降低「審核不通過」的風險。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，住在關西地區的40歲上班族A先生，自大學畢業後就進入到商社工作，他30歲時結婚，事業發展穩健，家庭也和樂，被其他人視為人生勝利組，而他多年來的夢想就是「買房」，雖然薪水沒問題，但由於過去一直被調職，所以夢想無法實現，直到40歲時才終於有了實現的可能。

請繼續往下閱讀...

在尋找教育環境良好的地段時，A先生看中了一個位於新蓋好的大樓物件，距離車站走路只要8分鐘，特別適合有小孩的家庭，總價只要6300萬日圓（約1322萬元新台幣），A先生打算付1300萬日圓（約272萬元新台幣）頭期款，其餘5000萬日圓（約1050萬元新台幣）透過房貸解決。不動產業者也信心滿滿，認為「年收和年資條件都非常理想，應該沒有問題」。

沒想到送出房貸申請後，銀行卻回覆「審核未通過」，讓A先生不禁崩潰大喊：「怎麼會這樣！」明明收入高、年資久，貸款金額也在可承擔範圍內，結果卻被拒絕，之後他向銀行詢問，得到的理由只有「綜合判斷結果」，沒有更具體的說明。

由於房貸沒有過關，A先生曾考慮是否加碼頭期款，但擔心影響生活開銷，最後放棄。A先生中意的那間6300萬日圓物件，在之後也被別人買走，導致他只能重新尋找其他物件，並一步步做足功課，希望下一次能順利通過房貸審核。

報導提到，A先生的經驗，揭示了一個殘酷的現實：「高收入並不保證一定能通過房貸審核。」報導並指出，房貸審核並非只看年收與年資，還會受到延遲繳款的信用紀錄、車貸卡債等其他債務，以及是否過度依賴獎金的收入穩定性等因素影響。只要事先做好準備，如提高頭期款比例，或是先和金融機構溝通，提早了解條件和標準，房貸仍有通過的可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法