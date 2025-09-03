晴時多雲

英業達創辦人葉國一家族砸6.28億 掃饒河夜市附近7.77坪持分地

2025/09/03 11:05

6月，葉國一家族砸6.28億元掃進北市八德路四段上、60年透天厝的7.77坪持分地。（翻攝自Google Map）6月，葉國一家族砸6.28億元掃進北市八德路四段上、60年透天厝的7.77坪持分地。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕很早就布局饒河夜市的英業達集團創辦人葉國一家族，6月再砸6.28億元掃進北市松山區八德路四段上60年透天厝的7.77坪持分土地，若不計入建物價值，每坪土地單價高達808.58萬元。

根據內政部實價網最新揭露資訊，6月，一口氣揭露北市八德路四段上、60年透天厝同一個門牌的3筆實價，合計揭露總價達6.28億元、買進建物面積約53坪、持分土地面積約7.77坪，買家則是國協投資、富代投資等兩家法人。

進一步透過商業司公司登記查詢，董事長為葉力誠，也就是現任英業達董事長，而兩家法人背後的法人代表則是第一代投資，而第一代投資的董事長就是英業達創辦人葉國一。

買進房地產具都更效益

而葉家砸重金買進持分地的土地使用分區為第三種商業區，建蔽率65%、容積率560%，目前地上物為屋齡60年的透天厝，且該交易實價備註欄載明交易總價含16筆土地、6筆建物及一筆未保存建物，且具重建或重劃、都更等效益。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市透天整合型交易相當常見，買來的通常都不是為了收租，租金投報跟資金成本不划算，多著眼於土地使用強度高，且整合周邊後可以打掉取得土地開發。

