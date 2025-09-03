焦點股》神基：樂看營運規模擴大 帶量勁揚

神基對未來營運展望釋出明確信心，預估今年整體營收將成長7%至12%，並重申「5年翻倍」的長期目標。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦大廠神基（3005）對未來營運展望釋出明確信心，預估今年整體營收將成長7%至12%，並重申「5年翻倍」的長期目標，力拚每年維持雙位數甚至15%的成長率，展現穩健而積極的擴張步調。神基今日盤中股價帶量勁揚，截至上午10時24分暫報158.5元，漲幅2.59%，成交量5534張。

神基在市場拓展方面持續推動「精準行銷」，透過精準策略直接從競爭對手手中搶單。該公司透露，僅半年時間，就成功切入台灣5大公用事業中的3家，歐美大型企業與公部門亦陸續成為新客戶，展現行銷策略的高效成果。

請繼續往下閱讀...

同時，神基已完成越南廠的投資並開始逐步導入量產，鎖定中小噸數汽車零組件市場，與華府高噸數產線形成互補。另一方面，桃園龜山新廠預計在今年第四季投產，將分擔汐止廠壓力，並提供更具彈性的產能配置，以滿足國際客戶日益提升的需求。

神基軍工與無人機業務同樣受到矚目，受惠於北約國防預算逐年提升，該公司已與歐洲多國軍工大廠展開合作，並規劃推出地面控制系統（GCS）的一站式解決方案，協助客戶縮短研發流程、提升產品品質。雖然目前相關營收占比仍小，但公司認為未來具備長線成長潛力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法