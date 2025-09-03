晴時多雲

焦點股》長興：出關日遇利空 股價爆量下跌

2025/09/03 10:51

長興出關日遇利空，爆量下跌。（擷取自官網）長興出關日遇利空，爆量下跌。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年8中旬傳出取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單的化工股長興（1717），因股價大漲遭證交所列為處置股、今（3）日出關，孰料，甫出關即遭到台積電（2330）今年年底被美國取消「經驗證終端用戶」（VEU）資格，市場盛傳供應鏈恐「去中化」，長興股價隨即開低走低，截至10:03分為止，下跌1.75元、暫報44.25元、跌幅3.8%，成交量超過1.5萬張。

市場傳出長興取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，2026年將正式量產，產品包括MUF（模塑底部填充材料）及LMC（液態封裝材料），再加上成為蘋果2026年新款iPhone與Mac處理器的獨家封裝材料供應商，股價自8月13日起狂飆，從29元一路來到最高點48.5元，漲幅超過67%。

雖然長興發布重訊，僅表示「此訊息非公司發布訊息」，但並未否認內容，股價因而持續大漲，不過，今日甫出關即遇利空；法人指出，台積電南京廠將無法再自由進口某些關鍵半導體設備，等於限制該廠的先進製程產量，而市場更盛傳台積電啟動供應鏈「去中化」，由於長興在中國有超過15座生產基地，是否會為明年訂單投下變數猶未可知，投資人信心潰散、使得股價爆量下跌。

