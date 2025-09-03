焦點股》晟田：軍工題材帶動 亮燈漲停逾10年新高

晟田今日亮燈漲停，股價逾10年新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太軍工股晟田（4541）受到軍工題材激勵，今日股價震盪走高，盤中攻上漲停63.2元，創2014年9月以來新高，截至10:18分，股價仍高掛漲停，成交量逾2.13萬張，漲停委買張數逾8700張。

外資昨日買超晟田389張，為連4買，總計三大法人買超369張。

請繼續往下閱讀...

晟田被主管機關要求公布財務數字，7月營收1.4億元，年增18%，稅後盈餘0.18億元，年減51%，每股稅後盈餘0.27元。晟田表示，7月稅前淨利包含兌換利益800萬元。

晟田第2季合併營收4.07億元，受到台幣升值影響，稅後虧損0.39億元，由盈轉虧，每股稅後虧損0.57元，上半年每股稅後盈餘0.05元，累計1-7月營收8.9億元，年增18.44%，每股稅後盈餘0.32元。

市場法人指出，晟田受惠航空與半導體業務需求穩定，預期今年全年營收可望年增雙位數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法