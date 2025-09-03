晴時多雲

獨供蘋果3大產品訂單 郭明錤：業成最壞時期已過 未來營運成長可期

2025/09/03 11:06

天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告，指觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）最壞時期已過。（圖擷取自業成官網）天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告，指觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）最壞時期已過。（圖擷取自業成官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤今（3日）出具最新報告指出，觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）最壞時期已過，該公司獨家供應蘋果（Apple）折疊iPhone/iPad與Vision Air 3大產品訂單，公司未來營運成長可期。

郭明錤今稍早發文表示，業成已獨家取得蘋果折疊iPhone與iPad的所用的超薄玻璃（UTG，Ultra-Thin Glass） 後段加工訂單，預計自2026年起開始貢獻。對研究受惠於折疊iPhone/iPad關鍵零組件之台廠，郭明錤認為，除了軸承大廠新日興（3376），業成是值得關注的新研究標的。

郭明錤還指出，業成除維持蘋果Vision Air （低價版Vision Pro） 貼合的獨家供應地位外，也取代原有供應商並成為Pancake獨家供應商，有助於垂直整合與利潤提升，該業務預計自2027年開始貢獻。

郭明錤也提到，業成曾在2024年第4季獲利顯著改善，但於2025年第1季再度轉虧。然而，最新2025年第2季財報顯示，即便在淡季，營業利益率與庫存均優於2024年第4季，降低短期獲利反轉風險；相較2024年第2季，財務狀況改善更為明顯，顯示業成正處於由虧轉盈、邁向穩定獲利的結構性轉折。



link

結合蘋果新產品訂單自2026年起的貢獻，郭明錤認為，業成長期獲利能見度大幅提升。

