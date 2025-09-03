焦點股》龍德造船︰迎接百億元大單 亮燈漲停

龍德造船亮燈漲停。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股龍德造船（6753）受惠明年國防預算創新高、首度將無人艇列為採購項目，預計採購自殺無人艇1320艘，總預算180億元激勵，今日股價開盤跳空開高後、直攻漲停158.5元，截至9:46分，股價緊鎖漲停價位，成交量逾2400張，漲停委買張數逾2900張。

龍德7月營收3.65億元，月增45.21%，稅後盈餘0.27億元，年減29.13%，每股稅後盈餘（EPS）0.24元，龍德指出，主要是去年7月的毛利率較高，而今年以來，毛利率則是相當穩健。龍德第2季每股稅後盈餘0.49元，上半年每股稅後盈餘1.97元，累計1-7月EPS 2.21元。

龍德造船在手訂單80億元，其中80-90%都是軍艦，包含中科院發包龍德製造無人船船殼載台2艘等，預計今年第四季交船，海軍高效能艦艇後續艦第二批量產5艘、6艘布雷艦約15億元等，預計明年底前交付完畢，而訂單能見度至2027年。

台北國際航太暨國防展將於18日登場，龍德自製黑潮無人船等無人載具將參展，爭取訂單。

