晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台積電︰美國盯上南京廠 市值失守30兆元

2025/09/03 09:56

台積電南京廠「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。（資料照）台積電南京廠「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨（2）日晚間證實，公司已接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。也就是說，台積電南京廠一旦被取消豁免權，未來台積電不能自由運送重要設備到南京廠，擴產受限，儘管南京廠對台積電整體營運影響有限，仍衝擊台積電ADR周二收盤跌1.07%，也拖累台積電今股價開低走低，以1155元開盤，盤中一度跌15元、最低為1145元，市值失守30兆元大關，為29.69兆元。

台積電昨天晚間證實，公司已接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。公司正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電（南京）營運不受影響。

外媒報導，繼美國政府上週撤銷三星、SK海力士之後，美國政府近期撤銷台積電從中國採購美國半導體設備的豁免，決定終止該公司南京廠的「經驗證最終用戶」（VEU）身分，豁免將在約4個月後到期；未來台積電不再能自由運送重要設備到旗下主要的中國晶圓廠，這可能影響台積電在中國當地擴產生產晶片的需求。

台積電在上海8吋廠以成熟製程為主，南京12吋廠以12/16奈米製程技術為主，兩座廠皆持續處於獲利狀態，財報顯示今年上半年中國子公司、南京子公司稅後純益分別為55.96億元及144.39億元，約占整體獲利比重約2.6%；台積電16/20奈米生產分佈台灣及中國，今年第2季占台積電營收比重約7％，該公司主要營收及獲利還是以先進製程貢獻居多，3、5、7奈米先進製程的營收比重合計達74%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財