焦點股》台積電︰美國盯上南京廠 市值失守30兆元

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨（2）日晚間證實，公司已接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。也就是說，台積電南京廠一旦被取消豁免權，未來台積電不能自由運送重要設備到南京廠，擴產受限，儘管南京廠對台積電整體營運影響有限，仍衝擊台積電ADR周二收盤跌1.07%，也拖累台積電今股價開低走低，以1155元開盤，盤中一度跌15元、最低為1145元，市值失守30兆元大關，為29.69兆元。

台積電昨天晚間證實，公司已接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於2025年12月31日撤銷。公司正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力台積電（南京）營運不受影響。

外媒報導，繼美國政府上週撤銷三星、SK海力士之後，美國政府近期撤銷台積電從中國採購美國半導體設備的豁免，決定終止該公司南京廠的「經驗證最終用戶」（VEU）身分，豁免將在約4個月後到期；未來台積電不再能自由運送重要設備到旗下主要的中國晶圓廠，這可能影響台積電在中國當地擴產生產晶片的需求。

台積電在上海8吋廠以成熟製程為主，南京12吋廠以12/16奈米製程技術為主，兩座廠皆持續處於獲利狀態，財報顯示今年上半年中國子公司、南京子公司稅後純益分別為55.96億元及144.39億元，約占整體獲利比重約2.6%；台積電16/20奈米生產分佈台灣及中國，今年第2季占台積電營收比重約7％，該公司主要營收及獲利還是以先進製程貢獻居多，3、5、7奈米先進製程的營收比重合計達74%。

