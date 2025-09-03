晴時多雲

焦點股》聯發科：內外資昨同步買超 股價帶量反攻

2025/09/03 09:42

聯發科今日股價轉強。（記者卓怡君攝）聯發科今日股價轉強。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價因法人出脫，表現相對落後，昨日外資與投信同步買超，聯發科今日早盤帶量上漲，企圖重回1400元大關，截至9:26分左右，聯發科股價上漲1.1%，暫報1375元，成交量逾2011張。

由於客戶因應關稅提早拉貨，加上中國手機補貼效應已過，聯發科預估第三季美元營收季減1-8%，目前法人主要關注聯發科的AI ASIC（客製化晶片）業務發展。

聯發科於法說會重申AI ASIC專案明年可帶來10億美元營收目標不變，預計於今年第三季底完成設計定案，明年第三季末進入量產。

法人指出，ASIC專案為驅動聯發科未來股價的重要關鍵，除Google之外，未來聯發科AI ASIC有望打進更多CSP（雲端服務公司）大客戶，ASIC專案預計明年開始量產，與輝達合作GB10晶片已開始出貨，車用相關新品獲得中國車廠導入，預計2026年放量，在傳統手機業務持續成長，且AI、車用業務明年開花結果，看好聯發科後市表現。

