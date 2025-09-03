晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

車主快辦退費！eTag餘額還有4.68億元「未領取」

2025/09/03 09:57

高公局表示，許多民眾的車輛因為買賣、報廢、遺失等原因，導致eTag停止使用，但之後卻沒有辦理退費，目前已累積新台幣4.68億元的餘額沒有領取。（資料照）高公局表示，許多民眾的車輛因為買賣、報廢、遺失等原因，導致eTag停止使用，但之後卻沒有辦理退費，目前已累積新台幣4.68億元的餘額沒有領取。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高公局表示，許多民眾的車輛因為買賣、報廢、遺失等原因，導致eTag停止使用，但之後卻沒有辦理退費，從eTag上路以來，累計已有高達4.68億元新台幣的餘額沒有領取，提醒車主可透過遠通網站等管道進行退費。

高公局表示，民眾於監理機關辦理車輛異動登記，原車主除了要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也要記得辦理eTag終止及帳戶餘額退費。

高公局指出，原車主可利用遠通24小時客服電話（02-7716-1998）、遠通網站、ETC App、遠通Line客服（ID：@etag）及遠通服務中心等多元管道辦理帳戶餘額退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶或是退費至指定銀行帳戶。

高公局統計，從eTag上路以來，累計已有高達4.68億元新台幣的餘額沒有領取，平均每輛車的帳戶餘額有350元到400元。

高公局再次提醒民眾，詐騙手法層出不窮，遠通公司發送的國道通行費欠費電子郵件或簡訊通知，是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，希望用路人切勿點擊或操作不明網址連結。

高公局表示，民眾可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可以ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費。如果有疑慮可以電洽遠通公司客服專線或Line客服詢問。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財