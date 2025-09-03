車主快辦退費！eTag餘額還有4.68億元「未領取」

高公局表示，許多民眾的車輛因為買賣、報廢、遺失等原因，導致eTag停止使用，但之後卻沒有辦理退費，目前已累積新台幣4.68億元的餘額沒有領取。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高公局表示，許多民眾的車輛因為買賣、報廢、遺失等原因，導致eTag停止使用，但之後卻沒有辦理退費，從eTag上路以來，累計已有高達4.68億元新台幣的餘額沒有領取，提醒車主可透過遠通網站等管道進行退費。

高公局表示，民眾於監理機關辦理車輛異動登記，原車主除了要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也要記得辦理eTag終止及帳戶餘額退費。

高公局指出，原車主可利用遠通24小時客服電話（02-7716-1998）、遠通網站、ETC App、遠通Line客服（ID：@etag）及遠通服務中心等多元管道辦理帳戶餘額退費，選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶或是退費至指定銀行帳戶。

高公局統計，從eTag上路以來，累計已有高達4.68億元新台幣的餘額沒有領取，平均每輛車的帳戶餘額有350元到400元。

高公局再次提醒民眾，詐騙手法層出不窮，遠通公司發送的國道通行費欠費電子郵件或簡訊通知，是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，希望用路人切勿點擊或操作不明網址連結。

高公局表示，民眾可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可以ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費。如果有疑慮可以電洽遠通公司客服專線或Line客服詢問。

