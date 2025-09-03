601萬買房3年後破千萬 嘉縣太保新屋轉售價創新高

高鐵嘉義站前建案「高鐵國際城」，新屋轉售價格創區域新高。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市近年來為房市火熱區，去年9月央行祭出限貸令後，交易量大減，但房價並未下滑，根據內政部實價登錄最新資訊，高鐵嘉義站旁去年底完工交屋的大樓「高鐵國際城」，今年7月6日有一筆每坪單價37.74萬元交易，房價從601萬元漲至1080萬元，創下嘉義縣新屋轉售每坪單價最高紀錄。

台積電在嘉義科學園區設廠。（記者林宜樟攝）

2021年9月行政院宣布在太保市設立嘉義科學園區，建商看好未來發展，在高鐵嘉義站前推出「高鐵國際城」建案，動工銷售後每坪單價大多在20萬元至25萬元之間，銷售1年多後完銷，後來台積電設廠、華泰名品城Outlet宣布進駐高鐵嘉義站前廣場，未來發展看好，太保市及鄰近的朴子市房價水漲船高。

請繼續往下閱讀...

太保市新屋轉售價創新高。（擷取自內政部實價登錄資訊網）

根據實價登錄資訊，原屋主於2021年11月以單價20.23萬元，總價601萬元買下坪數28.61坪（含車位）、2房2廳2衛位於10樓的預售屋，今年7月以1080萬元售出，持有3年9個月，房價提高479萬，漲幅近8成。

地產人士指出，太保市去年5月曾有一筆交易，屋齡21年的公寓每坪單價超過40萬元，但研判是誤將2間房屋坪數登記成1間而導致，今年7月這筆單價37.74萬元交易應才是太保市最高的轉售最高紀錄。

地產人士表示，高鐵國際城旁是高鐵嘉義站，前方是華泰名品城Outlet預定地，離台積電AP7廠區不到3公里，位置優異；該建案去年底交屋，房地合一稅是以成屋所有權移轉登記日為取得日，屋主持有成屋未滿2年，適用稅率為45%，以一般情形來看該筆交易，房地合一稅約200餘萬元，加上其餘交易成本，屋主實際獲利在200餘萬元，若當初購屋頭期款為2.5成約150萬元，用購屋成本計算獲利，3年9個月的投報率超過130%，相當驚人。

但地產人士也說，目前太保市利多如台積電、Outlet等均已反應，預售屋房價維持在每坪35萬元左右，並未進一步拉高，加上央行限貸令，投資客大減，買房者自備款越來越高，負擔加重，也影響購屋意願，太保市新屋轉售價格雖創新高，但要再大幅度提高並不容易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法