晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

601萬買房3年後破千萬 嘉縣太保新屋轉售價創新高

2025/09/03 09:23

高鐵嘉義站前建案「高鐵國際城」，新屋轉售價格創區域新高。（記者林宜樟攝）高鐵嘉義站前建案「高鐵國際城」，新屋轉售價格創區域新高。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市近年來為房市火熱區，去年9月央行祭出限貸令後，交易量大減，但房價並未下滑，根據內政部實價登錄最新資訊，高鐵嘉義站旁去年底完工交屋的大樓「高鐵國際城」，今年7月6日有一筆每坪單價37.74萬元交易，房價從601萬元漲至1080萬元，創下嘉義縣新屋轉售每坪單價最高紀錄。

台積電在嘉義科學園區設廠。（記者林宜樟攝）台積電在嘉義科學園區設廠。（記者林宜樟攝）

2021年9月行政院宣布在太保市設立嘉義科學園區，建商看好未來發展，在高鐵嘉義站前推出「高鐵國際城」建案，動工銷售後每坪單價大多在20萬元至25萬元之間，銷售1年多後完銷，後來台積電設廠、華泰名品城Outlet宣布進駐高鐵嘉義站前廣場，未來發展看好，太保市及鄰近的朴子市房價水漲船高。

太保市新屋轉售價創新高。（擷取自內政部實價登錄資訊網）太保市新屋轉售價創新高。（擷取自內政部實價登錄資訊網）

根據實價登錄資訊，原屋主於2021年11月以單價20.23萬元，總價601萬元買下坪數28.61坪（含車位）、2房2廳2衛位於10樓的預售屋，今年7月以1080萬元售出，持有3年9個月，房價提高479萬，漲幅近8成。

地產人士指出，太保市去年5月曾有一筆交易，屋齡21年的公寓每坪單價超過40萬元，但研判是誤將2間房屋坪數登記成1間而導致，今年7月這筆單價37.74萬元交易應才是太保市最高的轉售最高紀錄。

地產人士表示，高鐵國際城旁是高鐵嘉義站，前方是華泰名品城Outlet預定地，離台積電AP7廠區不到3公里，位置優異；該建案去年底交屋，房地合一稅是以成屋所有權移轉登記日為取得日，屋主持有成屋未滿2年，適用稅率為45%，以一般情形來看該筆交易，房地合一稅約200餘萬元，加上其餘交易成本，屋主實際獲利在200餘萬元，若當初購屋頭期款為2.5成約150萬元，用購屋成本計算獲利，3年9個月的投報率超過130%，相當驚人。

但地產人士也說，目前太保市利多如台積電、Outlet等均已反應，預售屋房價維持在每坪35萬元左右，並未進一步拉高，加上央行限貸令，投資客大減，買房者自備款越來越高，負擔加重，也影響購屋意願，太保市新屋轉售價格雖創新高，但要再大幅度提高並不容易。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財