美吾華集團3公司 看好營運穩健成長

美吾華旗下3家公司舉行法說會，說明公司營運前景。圖左起為安克董事長李伊俐、美吾華總經理賴育儒、懷特總經理李伊伶。（圖:美吾華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美吾華（1731）、懷特（4108）、安克生技（4188）昨日舉行聯合法說會，三公司在染髮、洗髮消費品，以及新藥、醫材領域各有所長，看好營運穩健成長。

美吾華總經理賴育儒表示，美吾華是業界唯一，擁有研發、製造、市場行銷與業務銷售等完整一條龍產銷整合模式的公司；全新GMP綠建築工廠已在2024年底完工啟用，提升生產效率，並成功導入MES（製造執行管理系統），讓產能充分滿足業務成長量能。

賴育儒指出，公司堅守的線上線下雙引擎策略，在近年實體與電商市場變動緊湊的局面下，獲得相當好的成效，保持市場最佳競爭力。線上利用網路平台和數位行銷手段，拓展品牌的可見度和市場覆蓋率；線下則透過實體店面，提供深入的產品體驗和顧客服務，同時進一步進行整合與協作，有效拓展品牌影響力與市場範圍。

懷特總經理李伊伶表示，在TFDA核發的10張新藥藥證中，懷特取得2張，包括治療癌因性疲憊症的「懷特血寶®」，以及治療中重度疼痛的口服止痛新藥「懷特痛寶®」。其中「懷特血寶®」目前全台近90家大型醫療院所採用，涵蓋九成醫學中心，累積2萬多名病患使用經驗，且已納入健保給付，嘉惠乳癌患者，同步帶動自費市場成長。

至於「懷特痛寶®」則主攻自費術後止痛市場，已獲包含花蓮慈濟、三總、高榮、馬偕體系等醫學中心採用，累計進入30多家大型醫療院所。

此外今年第1季，懷特已與德國知名藥廠Aristo Pharma完成簽署合作意向書，預計2025年第4季啟動法規註冊，進軍德國近2億美元規模的止痛藥市場。

安克營運則有3大計畫，1是「安克甲狀偵®」推進健保沙盒計畫；2是擴大「安克呼止偵®」在台的醫院滲透率，挹注營收，國際上已建置中東示範據點，下半年持續推動國際市場落地；3是掌握One-Device AI超音波診斷趨勢，積極推動結合AI的掌上型超音波（POCUS）市場新藍海。

