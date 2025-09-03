近600名經濟學者連署挺庫克 反對川普干預聯準會

近600名經濟學者連署挺聯準會理事庫克（圖左），反對川普（圖右）干預聯準會。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，近600名經濟學家週二（2日）聯名簽署一封公開信，表達對美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）及聯準會獨立性的支持。

綜合媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）上月25日以抵押貸款詐欺指控為由，宣布開除Fed理事庫克，並立即生效。此舉被視為川普對聯準會獨立性的前所未有升級挑戰，引發外界廣泛關注。

針對川普的指控，庫克聲明表示，川普聲稱是「因故」解僱自己，但此理由在法律上並不成立，川普沒有權力這麼做。庫克也強調，自己不會離職，將繼續履行職責，幫助美國經濟，就像自己從2022年以來一直在做的事情，並將採取一切必要手段，阻止川普企圖發動的非法行動。

最新報導，週二共有593位經濟學家聯名致函川普與國會，為庫克發聲。他們在信中表示：「良好的經濟政策需要可信的貨幣機構，而這樣的機構，必須建立在聯準會的獨立性之上。」經濟學家們強調：「我們支持庫克，也支持那些長期以來支撐美國經濟穩定的制度基礎。」

報導指出，簽署這封信的593經濟學家中，包含多位諾貝爾經濟學獎得主，例如約瑟夫·斯蒂格里茲（Joseph Stiglitz）、克勞迪亞·戈爾丁（Claudia Goldin）、艾文·羅斯（Alvin Roth）、保羅·米爾格羅姆（Paul Milgrom）及保羅·羅默（Paul Romer），也有多位前聯準會經濟學家，以及曾分別在歐巴馬與拜登政府擔任白宮經濟顧問委員會主席的克莉絲蒂娜·羅默（Christina Romer）與賈瑞德·伯恩斯坦（Jared Bernstein）。

