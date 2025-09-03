台灣入榜15大黃金儲備國！持有量這麼多

外媒數據揭示當今全球黃金儲備持有國排名。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元雖仍是世界各國重要資產，但在地緣政治和經濟緊張局勢加劇背景下，黃金的吸引力正有所提升，外媒數據揭示當今全球黃金儲備持有國排名。

《Fund Society》報導，今年第1季，台灣排名第13名，黃金儲備量為423.94公噸。

請繼續往下閱讀...

美國仍是黃金儲備最多的國家達到8133.46公噸；德國緊追在後，達到3351.28公噸；義大利排第3名，黃金儲備量為2451.83公噸。

法國黃金儲備量約為2437公噸，排行第4，俄羅斯則為第5，黃金儲備量為2329.63公噸。

6至10名則為中國（2292.31公噸）、瑞士（1039.94公噸）、印度（879.60公噸）、日本（845.97公噸）、土耳其（623.92公噸）。

11至15名黃金儲備國為荷蘭（612.45公噸）、波蘭（496.81公噸）、台灣（423.94公噸）、葡萄牙（382.69公噸）、烏茲別克（367.64公噸）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法