黃金「完美風暴」已至！大摩：4箭齊發金價今年飆3800美元

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在週二（2日）正式突破每盎司3500美元，飆3529.01美元新天價後，漲勢並未停歇，週三亞洲盤再衝3547.09美元新高，大摩表示，在聯準會降息週期開啟、美元續弱、ETF資金流入以及實物需求復甦4大利好齊發下，貴金屬「完美風暴」已至，預估今年金價將直接衝抵3800美元。

黃金現貨週三亞洲盤交易，以每盎司3533.43美元開出，在買盤追價，金價一度觸及3547.09美元，持續刷新天價，截至台北時間10點35分，報3539.8美元，漲6.37美元。

根據追風交易台消息，摩根士丹利分析師Amy Gower和Martijn Rats在9月1日的研究報告中指出，金價上漲最直接的催化劑來自貨幣政策的轉向。大摩預計，聯準會將在9月16日至17日的會議上宣佈降息25個基點，並在年底前再降息1次。

歷史經驗表明，聯準會開啟降息週期對貴金屬構成顯著利多。根據大摩分析，在降息週期開始後的60天內，黃金價格平均上漲6%，在某些週期中漲幅甚至高達14%。

如果歷史重演，僅此單一催化劑就足以將金價推升至約3700美元，距離大摩設定的第4季3800美元目標價僅一步之遙。

除了降息預期，持續走弱的美元是另一個關鍵支撐因素。今年以來，黃金價格與美元指數（DXY）呈現強烈的負相關，美元的任何進一步走弱，都將為包括黃金在內的整個金屬市場提供額外動力。

此外，投資人正大舉重返黃金市場，黃金ETF在經歷了連續４年的資金流出後，今年迄今已錄得約440噸的淨流入，顯示市場情緒已發生根本性轉變。

最後1項利多則是實物投資需求穩健，大摩表示，金條和金幣的需求在第2季度年增長了11%，顯示出個人投資者對沖風險和保值增值的需求依然旺盛。

