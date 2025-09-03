晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅經得起訴訟嗎？彭博 : 你需要知道的「6件事」

2025/09/03 11:15

美國聯邦上訴法院認定，川普錯誤援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 為關稅辯護。（路透資料照）美國聯邦上訴法院認定，川普錯誤援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 為關稅辯護。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》昨（2日）報導，美國2家聯邦上訴法院都裁定，川普錯誤地引原了緊急狀態法《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為關稅辯護，這是法院在貿易事務上罕見駁回總統決定。

《彭博》指出，川普關稅是否能經得起訴訟，關於這場關稅法律戰，有幾件事情需要知道，包括受影響關稅範圍、總統有什麼權力徵收關稅、法院判決理由、訴訟當事人，以及川普敗訴後的政策影響、什麼是美國國際貿易法院。

報導指出，貿易法庭的裁決​​適用於對進口產品徵收10%的最低基準關稅（有一些例外情況），以及對未與美國達成貿易協議的國家徵收10%至41%不等的所謂互惠關稅。這項裁決也影響到對來自墨西哥、中國和加拿大的部分進口產品徵收的額外關稅，川普稱這些關稅是因美國芬太尼危機而合理徵收的。

《彭博》表示，該裁決不會影響基於不同法律依據對某些產品類別徵收的關稅。例如，一些針對鋼鐵、鋁和汽車的關稅是依據1962年《貿易擴展法》第232條徵收的。這些關稅的徵收取決於商務部的一項調查，該調查得出結論認為，進口此類產品構成國家安全風險。川普政府已為利用第232條關稅針對醫藥產品和半導體等產品奠定了基礎。

而貿易法院的裁決也不影響根據《1974年貿易法》第301條徵收的關稅，該條款授權基於不公平貿易行為徵收關稅。川普在第一任期內根據第301條對數十億美元的中國進口商品徵收關稅，其中包括太陽能電池、半導體和醫療用品。

據了解，美國憲法第一條賦予國會徵收稅款和關稅以及「管理與外國的貿易」的權力。但其中大多數立法只允許總統在有限的情況下徵收關稅。《彭博》指出，川普在第一任期內，曾試探這些權力的界限，第二任期他引用了《國際經濟與政治權力法案》（IEEPA）賦予自己幾乎無限的權力，透過行政命令徵收關稅。

報導指出，《國際緊急經濟權力法案》賦予總統在某些緊急情況下對各種金融交易的權力，儘管典型的手段是製裁。但這項1977年的法律先前從未被用於此目的，且未提及關稅。因此，3名法官一致認定，憲法明確將關稅權分配給國會，IEEPA並未授予總統無限關稅權力。

法官表示，川普課稅「不可允許並不是因為不明智或無效，而是因為聯邦法律不允許」。

據報導，貿易法庭裁決的案件是由自由正義中心組織代表5家小企業提起，包括紐約酒商、佛蒙特自行車服飾商和維吉尼亞電子製造商。另一案則由12個民主黨執政州檢察長提起，主張關稅等同對美國消費者課徵巨稅並侵犯國會權力。

《彭博》指出，倘若IEEPA關稅最終被推翻，美國政府不僅無法繼續徵收，還須退還已收取的關稅，恐加劇財政壓力。原本美政府預期關稅收入可部分抵銷7月4日簽署《大而美法案》的龐大支出。不過，川普仍可透過其他法律徵收關稅，例如依232條款或301條對不公平貿易行為展開調查，但這些手段限制更多且需要更長時間。

國際貿易法院是聯邦法院體系一環，專門處理貿易和海關爭議。負責審理這兩起關稅案件的3人小組分別由3位總統任命，包括川普、歐巴馬和雷根。

據報導，上訴法院同意，關稅在案件審理期間維持有效，並給美政府至10月 14日向最高法院上訴。上訴法院還表示，貿易法院應該重新考慮其阻止所有相關關稅的裁決，而不僅僅是阻止提起訴訟的當事人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財