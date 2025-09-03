川普關稅經得起訴訟嗎？彭博 : 你需要知道的「6件事」

美國聯邦上訴法院認定，川普錯誤援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 為關稅辯護。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》昨（2日）報導，美國2家聯邦上訴法院都裁定，川普錯誤地引原了緊急狀態法《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為關稅辯護，這是法院在貿易事務上罕見駁回總統決定。

《彭博》指出，川普關稅是否能經得起訴訟，關於這場關稅法律戰，有幾件事情需要知道，包括受影響關稅範圍、總統有什麼權力徵收關稅、法院判決理由、訴訟當事人，以及川普敗訴後的政策影響、什麼是美國國際貿易法院。

報導指出，貿易法庭的裁決​​適用於對進口產品徵收10%的最低基準關稅（有一些例外情況），以及對未與美國達成貿易協議的國家徵收10%至41%不等的所謂互惠關稅。這項裁決也影響到對來自墨西哥、中國和加拿大的部分進口產品徵收的額外關稅，川普稱這些關稅是因美國芬太尼危機而合理徵收的。

《彭博》表示，該裁決不會影響基於不同法律依據對某些產品類別徵收的關稅。例如，一些針對鋼鐵、鋁和汽車的關稅是依據1962年《貿易擴展法》第232條徵收的。這些關稅的徵收取決於商務部的一項調查，該調查得出結論認為，進口此類產品構成國家安全風險。川普政府已為利用第232條關稅針對醫藥產品和半導體等產品奠定了基礎。

而貿易法院的裁決也不影響根據《1974年貿易法》第301條徵收的關稅，該條款授權基於不公平貿易行為徵收關稅。川普在第一任期內根據第301條對數十億美元的中國進口商品徵收關稅，其中包括太陽能電池、半導體和醫療用品。

據了解，美國憲法第一條賦予國會徵收稅款和關稅以及「管理與外國的貿易」的權力。但其中大多數立法只允許總統在有限的情況下徵收關稅。《彭博》指出，川普在第一任期內，曾試探這些權力的界限，第二任期他引用了《國際經濟與政治權力法案》（IEEPA）賦予自己幾乎無限的權力，透過行政命令徵收關稅。

報導指出，《國際緊急經濟權力法案》賦予總統在某些緊急情況下對各種金融交易的權力，儘管典型的手段是製裁。但這項1977年的法律先前從未被用於此目的，且未提及關稅。因此，3名法官一致認定，憲法明確將關稅權分配給國會，IEEPA並未授予總統無限關稅權力。

法官表示，川普課稅「不可允許並不是因為不明智或無效，而是因為聯邦法律不允許」。

據報導，貿易法庭裁決的案件是由自由正義中心組織代表5家小企業提起，包括紐約酒商、佛蒙特自行車服飾商和維吉尼亞電子製造商。另一案則由12個民主黨執政州檢察長提起，主張關稅等同對美國消費者課徵巨稅並侵犯國會權力。

《彭博》指出，倘若IEEPA關稅最終被推翻，美國政府不僅無法繼續徵收，還須退還已收取的關稅，恐加劇財政壓力。原本美政府預期關稅收入可部分抵銷7月4日簽署《大而美法案》的龐大支出。不過，川普仍可透過其他法律徵收關稅，例如依232條款或301條對不公平貿易行為展開調查，但這些手段限制更多且需要更長時間。

國際貿易法院是聯邦法院體系一環，專門處理貿易和海關爭議。負責審理這兩起關稅案件的3人小組分別由3位總統任命，包括川普、歐巴馬和雷根。

據報導，上訴法院同意，關稅在案件審理期間維持有效，並給美政府至10月 14日向最高法院上訴。上訴法院還表示，貿易法院應該重新考慮其阻止所有相關關稅的裁決，而不僅僅是阻止提起訴訟的當事人。

