美法院推翻川普關稅也能賺！ 美媒爆 : 盧特尼克家族押注「退稅交易」

2025/09/03 13:40

美媒爆料，美國商務部長熱衷關稅，其家族經營的投顧公司Cantor Fitzgerald，早已押注川普關稅利空，建立「退稅交易」市場。（彭博）美媒爆料，美國商務部長熱衷關稅，其家族經營的投顧公司Cantor Fitzgerald，早已押注川普關稅利空，建立「退稅交易」市場。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦上訴法院在上週五裁定，美國總統川普大部分全球關稅為非法的判決，衝擊正持續擴大。但美媒卻爆料，正當商務部長盧特尼克推銷美國政府的新關稅，他的兒子凱爾（Kyle）和布蘭登（Brandon）早已押注關稅利空，已經營一個針對川普關稅將在法庭上被駁回的「關稅退費權」交易市場。

據報導，盧特尼克曾領導多年的這家投顧公司坎托（Cantor Fitzgerald），現今是由他的兩個兒子經營，他們所建立的退稅交易市場，讓某些客戶押注川普的關稅最終將被裁定為非法，屆時已繳納進口關稅的公司可以申請退還他們的錢。其賭注很簡單，就是「法院取消關稅，企業拿回錢，坎托則賺取差價」。

根據《WIRED》取得的文件，Cantor的交易員聲稱，他們能買進「數億美元」的潛在退稅。一封推介信甚至寫明，交易價格是「企業已繳納關稅的20%到30%」。對於繳了1000萬美元（約新台幣3.07億元）的公司而言，他們可能可以從一筆交易中拿回200到300萬美元（約新台幣6147萬元-9220萬元）。

據報導，坎托已經完成一筆約1000萬美元的「IEEPA 權利」交易，並預期金額在數週內「迅速膨脹」。專家指出，這種操作本質上是一種訴訟融資：投資者先行墊付資金，未來若法院判決有利，就能瓜分退稅並獲利。

據報導，盧特尼克一直是川普關稅最響亮的支持者之一，他聲稱這些關稅將帶來「數千億美元」的收入，足以讓收入低於15萬美元（約新台幣461萬元）的美國人免繳所得稅。然而，讓他成為億萬富翁的投資機構，卻在押注這些關稅若在法院崩潰，能幫客戶從中獲利。

美國商務部發言人表示，盧特尼克「對此毫不知情，因為他對坎托這家公司沒有任何洞察力或決策控制權」，坎托則拒絕評論。對此，杜克大學法學院國際商法教授蒂姆·邁耶表示，商務部長的公司竟然押注這些關稅會被取消，這讓我覺得很有意思。

川普政府在二月援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對墨西哥和加拿大課徵關稅，並在4月份將範圍擴大到幾乎所有向美國出口的國家，關稅稅率介於10%到 50%。隨後，小企業提告，主張總統已超越權力範圍，美國國際貿易法院也同意此說法。

《CNBC》報導，川普政府的多項關稅在上週五被聯邦上訴法院裁定為非法，這有可能導致數十億美元的貿易關稅需要退還給企業，並使白宮與其他國家達成的貿易協議受到質疑。

外媒指出，倘若關稅案件進入最高法院，預計可能會拖上一年以上。原告告訴法院，這些關稅是「生死攸關的問題」，因為任何延誤對薄利進口商而言都是致命的。即便勝訴，拿回錢也需等待，通常要6到12個月才會收到退稅，一張實體支票才會寄到公司信箱裡。

因此，坎托的提案正好切入企業「絕望與折價」的交會點。這對現金吃緊的公司來說，可以把退稅權賣掉，以補足資金，撐過下個季度。對於投資人來說，這就是純粹的監管套利：計算法院推翻的機率，折算退稅時間，再擴大操作規模。

