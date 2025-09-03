傳H100/H200晶片供應吃緊 ! 輝達出面「這樣說 」

輝達闢謠，指H100/H200晶片供應受限售罄傳聞不實。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）的H100/H200晶片供應受限，投資人正密切關注輝達的產品供應情況。對此，輝達昨（2日）出面否認傳聞，強調需求依然強勁，擁有足夠的 H100/H200，完全能夠滿足所有客戶需求。

據報導，輝達2日在官方社群平台發文，指稱看到媒體部分不實傳聞，稱其H100/H200供應受限，已售罄。儘管輝達出面澄清，但股價並未受到提振，反映出投資人對地緣政治與高市值的疑慮。

輝達週二盤中一度下挫4% 至每股167.22美元，連跌4個交易日，並跌破技術分析師密切留意的50日均線171.02美元水準，創下5月以來首度失守，市值4天內蒸發逾3400億美元（約新台幣10.45兆元）。

中媒指出，先前美國禁止輝達將H100銷往中國後，輝達推出H20，被市場視為「閹割版」，其晶片性能只有H100約15%-30%，但有96GB HBM3內存和4.0TB/s頻寬，在中國垂類模型訓練市場很快打開了局面。

2025年4月川普政府突然又加碼限制，要求H20出口得逐筆申請許可，儘管後來解禁，但中國政府並不買單，還爆出約談輝達「晶片後門」一事。

這件事在中國半導體界掀起漣漪。中國客人認為，寧可多花3個月去適配華為昇騰910B，也不敢用可能會被遠端鎖死的晶片。這種擔心，讓H20在8月的實際訂單量比預期的少了70%多。

此外，市場也傳出，美國要求15%的抽成，輝達想透過漲價來轉嫁成本，考慮將H20售價打算上調18%。對此，中國客人很火大，某網路大廠採購總監直接說，昇騰910B效能不比H20差、價格還便宜40%，我們為啥要當冤大頭。

中媒指出，面對困局，輝達迅速因應，一方面關閉H20的產線，另一方面加快研發基於Blackwell架構的B30A晶片。據報導，B30A採用單晶片設計的新品，性能預計比H20能提升30%-50%，最快9月就能提供中國客戶測試樣品。但黃仁勳可能會面臨2個挑戰，一是傳出台積電3nm的產能被B100晶片佔著，導致B30A可能沒辦法按時量產，另一是中國政府的安全審查。

中媒稱，市場正在關注，輝達B30A能否挽回中國市場，以及國產AI晶片崛起，到底是偶然還是必然。

