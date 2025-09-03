晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳H100/H200晶片供應吃緊 ! 輝達出面「這樣說 」

2025/09/03 10:22

輝達闢謠，指H100/H200晶片供應受限售罄傳聞不實。（示意圖，路透）輝達闢謠，指H100/H200晶片供應受限售罄傳聞不實。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）的H100/H200晶片供應受限，投資人正密切關注輝達的產品供應情況。對此，輝達昨（2日）出面否認傳聞，強調需求依然強勁，擁有足夠的 H100/H200，完全能夠滿足所有客戶需求。

據報導，輝達2日在官方社群平台發文，指稱看到媒體部分不實傳聞，稱其H100/H200供應受限，已售罄。儘管輝達出面澄清，但股價並未受到提振，反映出投資人對地緣政治與高市值的疑慮。

輝達週二盤中一度下挫4% 至每股167.22美元，連跌4個交易日，並跌破技術分析師密切留意的50日均線171.02美元水準，創下5月以來首度失守，市值4天內蒸發逾3400億美元（約新台幣10.45兆元）。

中媒指出，先前美國禁止輝達將H100銷往中國後，輝達推出H20，被市場視為「閹割版」，其晶片性能只有H100約15%-30%，但有96GB HBM3內存和4.0TB/s頻寬，在中國垂類模型訓練市場很快打開了局面。

2025年4月川普政府突然又加碼限制，要求H20出口得逐筆申請許可，儘管後來解禁，但中國政府並不買單，還爆出約談輝達「晶片後門」一事。

這件事在中國半導體界掀起漣漪。中國客人認為，寧可多花3個月去適配華為昇騰910B，也不敢用可能會被遠端鎖死的晶片。這種擔心，讓H20在8月的實際訂單量比預期的少了70%多。

此外，市場也傳出，美國要求15%的抽成，輝達想透過漲價來轉嫁成本，考慮將H20售價打算上調18%。對此，中國客人很火大，某網路大廠採購總監直接說，昇騰910B效能不比H20差、價格還便宜40%，我們為啥要當冤大頭。

中媒指出，面對困局，輝達迅速因應，一方面關閉H20的產線，另一方面加快研發基於Blackwell架構的B30A晶片。據報導，B30A採用單晶片設計的新品，性能預計比H20能提升30%-50%，最快9月就能提供中國客戶測試樣品。但黃仁勳可能會面臨2個挑戰，一是傳出台積電3nm的產能被B100晶片佔著，導致B30A可能沒辦法按時量產，另一是中國政府的安全審查。

中媒稱，市場正在關注，輝達B30A能否挽回中國市場，以及國產AI晶片崛起，到底是偶然還是必然。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財