亂選郵輪房間恐賠掉整趟旅程？專家曝超慘遭遇：6點就會被吵醒

2025/09/03 11:34

對新手來說，挑選郵輪艙房位置是一大難題。郵輪示意圖。（法新社）對新手來說，挑選郵輪艙房位置是一大難題。郵輪示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕來自英國的29歲女子索瑟頓 （Lucy Southerton）已經在郵輪上工作超過10年，她經常和乘客與同事分享要如何充分體驗郵輪生活。《每日郵報》報導，索瑟頓日前在社群平台點出了「郵輪菜鳥」們常犯的5大錯誤，除了分享自己作為旅客曾犯的錯，也指出身為郵輪員工時，目睹過的問題，好讓第一次搭郵輪的旅客避免遺憾。

在出航日才飛抵郵輪所在地

索瑟頓認為，第一次搭郵輪最嚴重的錯誤之一就是「趕場」，也就是在郵輪出發的那一天，才搭飛機抵達郵輪所在地，這樣做的風險很高，萬一飛機延遲或取消就可能趕不上郵輪出發。她強調：「不管你有沒有到，郵輪都會照樣啟航。」

她指出，許多人為了省一晚住宿費選擇當天飛，但風險極高。她建議多花一點錢提前一天抵達並入住飯店，這樣能避免整趟假期毀於一旦。「對我來說，度假最重要的是無壓力，如果一開始趕登船就很緊張，整趟旅程都會被影響。」

沒有為額外開銷預留預算

索瑟頓說，很多首次搭郵輪者不知道，郵輪費用其實不包含所有項目。當遊客登船時，會收到郵輪公司提供的無線網路套餐、飲料套餐、岸上行程、特色餐廳，以及最後的服務費等額外支出。她建議為了避免措手不及，一定要把這些費用列入計算。

行李過度打包

索瑟頓說，這是最常見的錯誤，幾乎人人會犯，她建議行李不要塞滿，最好預留空間，因為郵輪上和靠港的地方，都會有讓人想購物的機會，這樣就有空間放假期中買的東西。「郵輪上也有商店，你一定會想花錢買些東西。」

沒有把手機轉成飛航模式

索瑟頓透露，她曾於一次去澳洲的郵輪之旅中，因為沒有將手機調成飛航模式，讓她損失了500英鎊（約676元），因此她提醒首次搭郵輪者，一踏上郵輪就要開啟飛航模式，避免回國後收到天價帳單。

索瑟頓還透露了另一個小秘訣，就是將手機的自動更新時間關閉，改為手動更新，這樣才能確保旅途中經過不同地點時，手機的時間和郵輪時間保持一致，避免錯過任何表演或是晚餐遲到。

隨便選艙房

索瑟頓指出，對新手來說，挑選艙房位置也是一大難題。

她建議第一次搭郵輪的遊客，最好選在船體中段、周圍都是艙房的位置。「相信我，你絕對不會想住在健身房下方，因為早上6點就會被跑步機的聲音吵醒；同樣，如果你早睡又住在夜店附近，這是不會開心的！」

她也提醒，如果辦理登船時被提供升級艙房，要先查看平面圖再答應。「雖然升級的房間可能有陽台，但如果你原本精心挑選了船中段的位置，反而可能換到該艙等裡最糟的位置。」

