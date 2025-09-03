變第3世界國家！川普請求最高法院對關稅上訴「加快裁決」

取消關稅恐變第3世界國家，川普請求最高法院對關稅上訴「加快裁決」。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕取消關稅最終可能變成第3世界國家，CNBC報導，美國總統川普週二表示，他將請求最高法院「快速裁決」，推翻上訴法院的裁決，該裁決認定川普對從其他國家進口的大部分產品徵收的關稅是非法的。

川普在白宮對記者說： “如果取消關稅，我們最終可能會成為第3世界國家。”

請繼續往下閱讀...

美國聯邦巡迴上訴法院上週五以7 比 4 的投票結果裁定，川普無權實施大部分關稅。

上訴法院將裁決的生效日期推遲至10月14日，以便川普政府有時間請求最高法院受理此案並推翻該裁決。

川普週二表示：「我們認為明天我們將訴諸最高法院，因為我們需要儘早做出決定。」他認為「我們國家的金融結構」正處於危險之中。

“我們將要求儘早受理，我們將要求加快審理，加快裁決。”

川普還聲稱，由於上週五的裁決，美國股市指數週二走低。他補充，「股市因此下跌，因為股市需要關稅」，他們想要關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法