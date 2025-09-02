晴時多雲

缺訂單 富士康子公司鴻富錦衡陽廠9月底關閉

2025/09/02 22:25

富士康科技集團（鴻海）旗下的鴻富錦精密工業（衡陽）有限公司8月28日宣布，公司未來已無足夠訂單支撐運營，決定於本月（9月）底正式停止運營。（擷取自微博）富士康科技集團（鴻海）旗下的鴻富錦精密工業（衡陽）有限公司8月28日宣布，公司未來已無足夠訂單支撐運營，決定於本月（9月）底正式停止運營。（擷取自微博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《搜狐網》、《大紀元時報》報導，美國科技巨擘蘋果主要代工廠富士康科技集團（鴻海）旗下的鴻富錦精密工業（衡陽）有限公司8月28日宣布，公司未來已無足夠訂單支撐營運，決定於本月（9月）底正式停止運營。該廠數千名員工面臨直接影響。

鴻富錦精密工業衡陽廠成立於2012年9月，是富士康重要的子公司。（路透資料照）鴻富錦精密工業衡陽廠成立於2012年9月，是富士康重要的子公司。（路透資料照）

鴻富錦精密工業（衡陽）有限公司在8月28日發布的關停通知中寫道，受市場環境影響，主要客戶經營策略調整，鴻富錦精密工業（衡陽）有限公司未來已無足夠訂單支撐運營。經公司慎重研究決定，將於2025年9月30日正式停止運營，並有序處理相關業務和資產。

關停通知寫道，對員工作如下安置（二選一）：其一，按員工意願優先安排調動到集團內武漢、深圳、惠州等廠區工作；其二，若員工無調動意願，公司將依實際生產狀況分批終止勞動合同，並依法支付經濟補償金。

湖南省衡陽市一家勞務中介公司的田姓員工受訪表示，近年來許多外貿工廠陸續倒閉，作為勞務中介，他們也處境艱難，面臨解散風險。她說：「現在不是工廠請不到人，而是工人過剩，崗位不足。我們這裡很多工廠相繼關停，像鴻富錦這樣的大公司都撐不下去，其他中小工廠更不用說了。」

報導說，這份落款日期為2025年8月28日的關停通知，被視為富士康在中國中部產業版圖再次收縮的明確信號。

《大紀元時報》透過勞務中介聯繫到在鴻富錦（衡陽）廠從事機械維護多年的裴姓員工，他表示：「公司的處理確實比國內不少企業周到，雖然允諾依法給予補償，但我年紀偏大了，再去深圳、惠州重新開始並不容易，留在衡陽卻又難以找到合適的工作。」

　鴻富錦精密工業衡陽廠成立於2012年9月，是富士康重要的子公司，總投資額9900萬美元（新台幣30.4億元），註冊資本3800萬美元（新台幣11.7億元），位於衡陽市雁峰區白沙洲工業園。當年該廠是湖南省重點招商引資項目之一，主要承擔蘋果等品牌的零組件加工與部分組裝任務。廠區高峰時期吸納約3萬名員工，年產值一度突破200億元人民幣（新台幣858.8億元）。

如今鴻富錦精密工業衡陽廠宣布關停，意味着富士康在中國中部地區的生產網路進一步收縮。中南財經政法大學經濟學院王姓前教師分析，富士康撤出衡陽屬於近年來中國製造業外遷趨勢的一部分，一方面，印度、越南等地積極提供稅收優惠與政策支持，承接了部分電子製造產能；另一方面，中國國內電子消費市場趨於飽和，產能過剩壓力不斷增加。更關鍵的是，蘋果逐步將生產線外移，要求富士康跟隨，富士康當然無法拒絕。

值得一提的是，2024年7月下旬，富士康才宣布將在河南鄭州投資10億元人民幣（新台幣42.9億元），用於建設新事業總部大樓，擴展供應鏈，吸引更多訂單。但僅1年之後，鴻富錦精密工業衡陽廠卻宣布關停，凸顯中國外資企業轉移產業的趨勢。

